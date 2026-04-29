Siviglia, cavo si spezza alla giostra Steel Max, cabina sospesa con due minorenni a bordo

Due minorenni sono rimasti feriti a Siviglia dopo il cedimento di un cavo della giostra Steel Max durante la Feria de Abril, con la capsula che ha colpito un pilone e si è fermata inclinata a diversi metri dal suolo.

L’incidente si è verificato la sera di venerdì 24 aprile 2026, intorno alle 20:20, nella zona della Calle del Infierno, cuore delle attrazioni della Feria de Abril di Siviglia. La giostra coinvolta è la Steel Max, conosciuta anche come “fionda”, una delle più frequentate del luna park.

All’interno della capsula si trovavano due ragazzi, di undici e diciassette anni, quando uno dei cavi di sostegno si è improvvisamente spezzato. Il sistema ha perso equilibrio e la cabina, sbilanciata, ha colpito uno dei piloni della struttura prima di arrestarsi in posizione inclinata a circa cinque metri di altezza.

Il bilancio parla di quattro feriti lievi. Oltre ai due giovani a bordo, anche due persone che si trovavano a terra sono state colpite da frammenti dell’attrazione, staccatisi dopo l’urto. Tutti hanno riportato conseguenze non gravi.

Dopo l’accaduto, l’attrazione è stata posta sotto sequestro e la Policia Nacional ha avviato accertamenti per chiarire le cause del guasto e verificare eventuali responsabilità nella manutenzione e nella sicurezza della struttura.