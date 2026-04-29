Raven Blakley, malata di cancro terminale vive con le figlie la prova degli abiti da sposa

Raven Blakley scopre un tumore al colon in fase avanzata dopo esami per un dolore alla cistifellea e affronta una prognosi di un anno, scegliendo di vivere con le figlie un momento simbolico che temeva di perdere per sempre.

Quella che sembrava una semplice infiammazione alla cistifellea si è trasformata in una diagnosi devastante per Raven Blakley, 36 anni, madre single di Little Rock negli Stati Uniti. Gli esami hanno rivelato un tumore al colon al quarto stadio, lasciandole davanti un tempo limitato, stimato in circa un anno.

La notizia ha cambiato tutto in pochi istanti. Più della malattia, a colpirla è stato il pensiero di ciò che non avrebbe potuto vivere accanto alle sue figlie: i traguardi, le famiglie future, i giorni importanti che ogni genitore immagina di condividere. Tra questi, il momento del matrimonio delle ragazze è diventato il simbolo di ciò che rischiava di non vedere mai.

Per questo la famiglia ha deciso di non restare ferma. Con il sostegno della nonna e la collaborazione di un negozio locale, è stata organizzata una giornata speciale: le due figlie adolescenti hanno potuto indossare abiti da sposa, tra veli e tessuti bianchi, mentre la madre le osservava e partecipava a quel momento come se fosse reale.

All’interno dell’atelier, alle ragazze è stato permesso di scegliere liberamente tra i vestiti disponibili. Raven ha potuto così assistere a una scena che temeva le sarebbe stata negata. Un’esperienza breve ma intensa, pensata per lasciare un ricordo concreto, da custodire nel tempo.

Nonostante l’emozione, il peso della situazione non è mai scomparso. Durante quella giornata, tra sorrisi e fotografie, la consapevolezza della malattia restava presente. Quel gesto ha rappresentato per la famiglia un modo per fermare un frammento di futuro e trasformarlo in un ricordo condiviso.