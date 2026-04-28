Fratelli Cascio accusano Michael Jackson e fanno causa al patrimonio per presunti abusi

I fratelli Cascio accusano Michael Jackson per presunti abusi subiti da minorenni e avviano una causa contro il patrimonio del cantante. Dopo anni di difesa pubblica, raccontano pressioni e silenzi durati decenni.

I quattro fratelli Cascio, per lungo tempo considerati vicini a Michael Jackson come una sorta di seconda famiglia, hanno avviato una causa legale contro il patrimonio dell’artista. L’azione è stata presentata alla fine di febbraio in California e riporta alla ribalta accuse legate a presunti abusi che, secondo i denuncianti, sarebbero avvenuti quando erano ancora minorenni.

Per anni i Cascio avevano difeso pubblicamente il cantante, partecipando a interviste e iniziative per sostenere la sua innocenza. Ora, però, spiegano che quelle prese di posizione non riflettevano ciò che sostengono di aver vissuto. In un’intervista hanno parlato di manipolazione e pressioni psicologiche subite fin dall’infanzia, elementi che li avrebbero spinti a proteggere Jackson e a non raccontare quanto accaduto.

Il legame tra la famiglia Cascio e il cantante risale agli anni Ottanta. Da allora i figli hanno trascorso molto tempo accanto a lui, frequentando la sua residenza e accompagnandolo in viaggi e tour. Quella che per lungo tempo era stata descritta come una relazione di amicizia privilegiata viene oggi riletta dai fratelli come un rapporto segnato da episodi problematici.

Tre dei quattro denuncianti hanno fornito racconti dettagliati sugli episodi che dichiarano di aver subito, parlando di comportamenti inappropriati e contatti fisici avvenuti in diversi contesti, tra la casa di famiglia e gli spostamenti condivisi. Un aspetto centrale riguarda il lungo silenzio: i fratelli affermano di non aver mai raccontato nulla ai genitori fino a tempi recenti, segno delle difficoltà incontrate nel parlare di queste esperienze.

La vicenda si intreccia anche con precedenti rapporti economici tra alcuni membri della famiglia e l’eredità dell’artista. Tra pubblicazioni, diritti musicali e altri accordi, questi elementi vengono oggi richiamati dalla difesa per mettere in dubbio la credibilità delle accuse, considerate un tentativo di ottenere ulteriori compensi. Gli avvocati dell’ente che gestisce il patrimonio respingono le dichiarazioni e sostengono che le versioni fornite nel tempo siano cambiate.