Mississippi, autista sviene sullo scuolabus e cinque studenti fermano il mezzo salvando 40 bambini

Cinque studenti del Mississippi intervengono quando l’autista dello scuolabus sviene per un attacco d’asma, riuscendo a fermare il mezzo e a mettere in salvo 40 bambini grazie a una reazione rapida e coordinata.

Momenti di paura su uno scuolabus partito dalla Hancock Middle School, nel Mississippi, dove la conducente Leah Taylor, 46 anni, ha perso conoscenza dopo un attacco d’asma mentre era alla guida. La donna, che aveva appena iniziato il consueto tragitto, ha tentato di prendere i farmaci ma non è riuscita a farlo in tempo, accasciandosi al volante.

Il bus, con a bordo circa 40 bambini, ha iniziato a procedere senza controllo finché un gruppo di studenti tra gli 11 e i 15 anni è intervenuto. Il primo ad accorgersi della situazione è stato il dodicenne Jackson Casnave, che ha afferrato il volante cercando di mantenere la direzione del mezzo.

Accanto a lui si è mosso Darrius Clark, anche lui dodicenne, che ha premuto con decisione i freni. Insieme sono riusciti a rallentare e a portare lo scuolabus su uno spartitraffico, evitando che invadesse la carreggiata opposta.

Nel frattempo Kayleigh Clark, 13 anni, ha contattato i soccorsi, mentre Destiny Cornelius, 15 anni, ha recuperato il farmaco dell’autista e glielo ha somministrato. McKenzy Finch, 13 anni, ha sostenuto la testa della donna durante l’intervento, permettendo alla compagna di agire con precisione.

Dopo pochi minuti l’autista ha ripreso conoscenza. L’episodio si è concluso senza feriti grazie alla prontezza dei ragazzi. La dirigente scolastica Melissa Saucier ha elogiato il comportamento degli studenti, sottolineando come abbiano mantenuto la calma e gestito un’emergenza che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.