Enrick Niero muore a 47 anni a Concordia Sagittaria per arresto cardiaco davanti alla famiglia

Enrick Niero muore a 47 anni per un arresto cardiaco nella sua casa a Concordia Sagittaria durante le feste di San Marco. Il malore lo ha colto davanti alla moglie e a uno dei figli mentre era in famiglia.

La mattina del 25 aprile si è trasformata in tragedia a Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia. Enrick Niero, 47 anni, è morto improvvisamente nella sua abitazione in località Spareda dopo essere stato colpito da un arresto cardiaco mentre si trovava con i familiari.

Il malore è arrivato intorno alle 11, sotto gli occhi della compagna e di uno dei figli piccoli. Subito è partita la richiesta di aiuto al Suem 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza dal pronto soccorso di Portogruaro, ma ogni tentativo di rianimazione da parte del personale sanitario si è rivelato inutile.

Niero lavorava come caposquadra degli escavatoristi per il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. Si occupava del coordinamento delle attività legate alla movimentazione del terreno e alla manutenzione delle reti, un ruolo operativo che svolgeva con esperienza e precisione.

La notizia ha colpito profondamente colleghi e amministratori locali. Il direttore del Consorzio, Sergio Grego, ha ricordato la sua professionalità e il valore umano. Cordoglio anche da parte del sindaco Claudio Odorico e della vicesindaco Erica Chinellato, che hanno espresso la vicinanza dell’intera comunità alla famiglia.

Il pensiero resta rivolto ai tre figli piccoli. Sui social, i colleghi lo hanno salutato con un messaggio semplice, riprendendo quel “Ciao Stèa” che lui usava rivolgere a chi incontrava ogni giorno.