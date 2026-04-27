Sondaggi Swg per Tg La7, Fratelli d'Italia cala e Pd stabile mentre M5S cresce

Fratelli d’Italia perde terreno nei sondaggi Swg per Tg La7 e riduce il vantaggio sul Pd, mentre il Movimento 5 Stelle cresce di poco. Il calo riguarda anche Lega e Forza Italia, con piccoli spostamenti tra i partiti minori.

Nuovo aggiornamento sulle intenzioni di voto degli italiani secondo il sondaggio Swg diffuso dal Tg La7. Il quadro registra un lieve arretramento per Fratelli d’Italia, che perde lo 0,2% e si attesta al 29,1%. Il partito guidato da Giorgia Meloni mantiene la prima posizione ma con un margine più contenuto rispetto agli avversari.

Il Partito Democratico non registra variazioni e resta fermo al 21,6%. Il distacco tra le due principali forze politiche si riduce leggermente, mentre il Movimento 5 Stelle mostra un piccolo segnale positivo salendo al 12,5%, con un incremento dello 0,1% rispetto alla rilevazione precedente.

Tra gli altri partiti, Forza Italia perde lo 0,1% e scende al 7,7%. Nessun cambiamento per Alleanza Verdi e Sinistra, stabile al 6,7%, mentre la Lega registra una flessione più marcata di 0,3 punti e si ferma al 6,2%, aumentando la distanza dagli alleati ecologisti.

In crescita Futuro Nazionale, formazione legata a Roberto Vannacci, che guadagna lo 0,2% e arriva al 3,6%. Più indietro si collocano Azione al 3,4% e Italia Viva al 2,3%. Chiudono la rilevazione +Europa con l’1,5% e Noi Moderati all’1,1%.