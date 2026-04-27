Belen Rodriguez incanta Instagram con foto in barca tra relax, sole e look sensuale

Belen Rodriguez conquista i social con nuovi scatti in barca dopo un weekend al mare, mostrando la prima abbronzatura e un look sensuale che accende i commenti dei fan.

Belen Rodriguez torna a far parlare di sé sui social con una serie di immagini pubblicate su Instagram, scattate durante un fine settimana trascorso in barca. La showgirl argentina si mostra in un body aderente, mentre posa con naturalezza mettendo in risalto le forme e la prima abbronzatura della stagione.

Le foto aprono una gallery dedicata a momenti vissuti in mare aperto, tra sole, relax e compagnia. A bordo del veliero, Belen ha condiviso il tempo con amici e anche con un cagnolino, alternando bagni di sole a pranzi e momenti di svago.

Gli scatti hanno subito attirato l’attenzione degli utenti, che hanno riempito il post di commenti entusiasti. Tra i messaggi spiccano parole di ammirazione per il suo fascino e la sua presenza scenica, da sempre tra i tratti distintivi della conduttrice.

Il weekend in barca arriva dopo un periodo complicato ormai alle spalle. Le immagini raccontano una pausa all’insegna della serenità, tra mare, buona cucina e leggerezza condivisa con il gruppo di amici.