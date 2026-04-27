Roma attiva le misure anti zanzare per l'estate, ordinanza del sindaco Gualtieri e regole per i cittadini

Roma avvia le misure anti zanzare per l’estate su disposizione del sindaco Gualtieri per limitare la diffusione di insetti e malattie. Il piano coinvolge anche i cittadini con regole precise su balconi, giardini e spazi privati.

Con l’arrivo del caldo, a Roma scatta il piano contro le zanzare. Il Comune ha già avviato i trattamenti antilarvali nelle aree pubbliche, ma l’intervento si estende anche agli spazi privati grazie a una nuova ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri. L’obiettivo è ridurre la presenza degli insetti e contenere i rischi legati alle malattie trasmesse, in particolare dalla zanzara tigre e da quella comune.

Il provvedimento stabilisce una serie di comportamenti da adottare in condomini, cortili e abitazioni. Tra le indicazioni principali c’è l’uso di prodotti antilarvali, meglio se di origine biologica, e l’attenzione a evitare ristagni d’acqua. Viene richiesto di non lasciare all’aperto contenitori, secchi o oggetti che possano raccogliere acqua piovana, oppure di coprirli se non è possibile rimuoverli.

Tra le pratiche consigliate figurano anche la pulizia regolare delle grondaie e la riduzione degli innaffiamenti eccessivi, che favoriscono la proliferazione delle larve. Interventi semplici ma decisivi per limitare la diffusione delle zanzare nei mesi più caldi.

Roma Capitale ha lanciato la campagna informativa “Meglio prevenire che zanzare”, diffusa attraverso i canali istituzionali. L’iniziativa punta a coinvolgere direttamente i cittadini, chiamati a contribuire alla riuscita del piano con comportamenti quotidiani corretti.

Come spiegato dall’assessora Sabrina Alfonsi, il Dipartimento Tutela Ambientale ha già iniziato i trattamenti su tombini e caditoie in tutti i Municipi, utilizzando prodotti naturali. Il calendario prevede sei cicli complessivi: il primo è partito a marzo, mentre l’ultimo è programmato per novembre.