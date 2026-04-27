Chiara Pavan e MasterChef, possibile ruolo da giudice dopo due stagioni da ospite

Chiara Pavan racconta la sua esperienza a MasterChef e l’ipotesi di diventare giudice stabile, dopo due stagioni da ospite. La chef veneziana ripercorre carriera e vita privata, tra cucina, successo e amore con Francesco Brutto.

Chiara Pavan guarda avanti dopo l’esperienza a MasterChef, dove è stata chiamata più volte come giudice ospite nelle ultime due edizioni. L’idea di entrare stabilmente nella giuria non la sorprende né la mette a disagio. «Mi piacerebbe crescere ancora all’interno del programma», spiega, mentre tra gli appassionati si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile ingresso fisso nel cast.

A 41 anni, la chef alla guida del ristorante Venissa sull’isola di Mazzorbo non si considera arrivata. Preferisce parlare di risultati concreti: quando è entrata nel progetto, il locale attraversava un momento difficile, oggi ha raggiunto un fatturato di circa cinque milioni di euro. Un traguardo che attribuisce a un lavoro costante e a una visione precisa della cucina.

Con i giudici del programma televisivo il rapporto è ormai solido. Pavan descrive Antonino Cannavacciuolo come una figura capace di guidare con naturalezza, mentre apprezza l’ironia di Bruno Barbieri. Tra tutti, però, sente una particolare affinità con Giorgio Locatelli, soprattutto per l’attenzione verso temi come sostenibilità e responsabilità sociale.

Nel suo percorso professionale un ruolo decisivo lo ha avuto Francesco Brutto, oggi compagno e collega ai fornelli. Il primo contatto risale al 2016, quando Pavan inviò il curriculum a uno chef già affermato a Treviso. L’anno successivo arrivò la proposta di prendere in mano Venissa, una sfida impegnativa: mantenere la stella Michelin e gestire una brigata di coetanei. Inizialmente pensava di fermarsi solo per un anno, poi il progetto è diventato qualcosa di più duraturo.

Il legame con Brutto è cresciuto nel tempo, trasformandosi anche in una relazione personale. Nel 2020 lui ha lasciato il proprio ristorante per affiancarla come co-chef. La loro storia è nata senza forzature, tra lavoro e passioni condivise. Il primo bacio, ricorda Pavan, arrivò in modo spontaneo durante la visione di un episodio di Chef’s Table dedicato allo chef Virgilio Martinez.