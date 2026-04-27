Auto in fiamme sulla Siena-Grosseto, morto un uomo di 37 anni dopo l'incidente a Sovicille

Un uomo di 37 anni è morto dopo che la sua auto ha preso fuoco sulla Siena-Grosseto a causa di un incidente avvenuto nella notte. Il veicolo è stato avvolto dalle fiamme al chilometro 57 nel territorio di Sovicille.

Tragedia nella notte lungo la superstrada Siena-Grosseto, dove un uomo di 37 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale. Il veicolo su cui viaggiava ha preso fuoco dopo l’impatto, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

I vigili del fuoco di Siena sono arrivati sul posto pochi minuti prima della mezzanotte, intorno alle 23.55, e hanno lavorato per domare le fiamme che avevano completamente avvolto l’auto. Solo dopo aver spento l’incendio è stato possibile recuperare il corpo della vittima dall’abitacolo.

L’incidente si è verificato al chilometro 57+600, nel territorio comunale di Sovicille. Insieme ai pompieri sono intervenuti anche i sanitari del 118, la polizia stradale e il personale Anas per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.