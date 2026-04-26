Klaudia Zakrzewska investita a Londra da Gabrielle Carrington dopo lite in un club, muore a 32 anni

Klaudia Zakrzewska è morta dopo essere stata travolta a Londra da un’auto guidata da Gabrielle Carrington. Alla base dello scontro tra le due, una lite scoppiata in un club per lo stesso uomo e degenerata all’esterno del locale.

La vicenda che ha portato alla morte di Klaudia Zakrzewska, influencer polacca conosciuta online come klaudiaglam, si è consumata nel cuore della notte londinese. La 32enne si trovava al Mayfair’s Inca, locale frequentato da celebrità nel quartiere Soho, quando è nata una discussione con un’altra giovane presente nel club.

Secondo quanto ricostruito, la tensione sarebbe esplosa per l’attenzione rivolta a un uomo. La lite, iniziata all’interno del locale, è proseguita all’esterno, dove la situazione è degenerata rapidamente. A quel punto Gabrielle Carrington, 29 anni, nota al pubblico britannico anche per la partecipazione a X Factor UK, si sarebbe messa alla guida di una Mercedes nera.

L’auto ha investito diversi pedoni, tra cui la stessa Zakrzewska. Le condizioni dell’influencer sono apparse subito gravissime e il trasferimento in ospedale è avvenuto d’urgenza. Ricoverata in terapia intensiva, la donna è morta sei giorni dopo l’incidente.

Nell’impatto è rimasto ferito seriamente anche un uomo di 58 anni, mentre una donna ha riportato una lesione al polso. Gli investigatori hanno raccolto testimonianze e ricostruito la dinamica dei fatti nelle ore successive.

Dopo il decesso della 32enne, le autorità hanno modificato le accuse nei confronti della conducente, che ora deve rispondere di omicidio, oltre che di lesioni personali gravi, guida pericolosa e guida in stato di ebbrezza. Carrington è comparsa davanti alla Westminster Magistrates’ Court il 21 aprile ed è stata posta in custodia cautelare.