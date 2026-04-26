Cristiano Ronaldo: dieta senza latte e sei pasti al giorno, cosa mangia davvero il campione a 41 anni

Cristiano Ronaldo elimina il latte dalla dieta per scelta alimentare e punta su sei pasti al giorno. Il suo ex chef svela abitudini precise, tra proteine magre, niente pasta e una gestione rigorosa dei tempi a tavola.

A 41 anni, Cristiano Ronaldo mantiene una forma fisica fuori dal comune grazie a regole alimentari rigide e costanti. L’ex chef personale Giorgio Barone ha raccontato come il calciatore segua un regime costruito per sostenere energia e prestazioni, riducendo al minimo gli sprechi e scegliendo solo alimenti funzionali.

La giornata è scandita da sei pasti distribuiti ogni tre o quattro ore. Non ci sono abbuffate né lunghe pause, ma porzioni contenute e frequenti che aiutano a mantenere stabile il metabolismo. Colazione, spuntino, doppio pranzo e doppia cena compongono una routine precisa che punta a evitare cali di energia.

Alla base della dieta ci sono proteine magre e ingredienti semplici. Ronaldo consuma regolarmente pollo, pesce fresco e uova, accompagnati da verdure. L’avocado è presente già al mattino insieme al caffè senza zucchero. Pane e pasta sono quasi del tutto esclusi, mentre i carboidrati arrivano soprattutto da fonti vegetali.

Una delle scelte più nette riguarda il latte e i latticini, completamente assenti. Secondo Barone, bere latte in età adulta non rientra nelle abitudini naturali dell’essere umano, che dovrebbe assumerlo solo nei primi mesi di vita. Per questo motivo, sulla tavola del campione non trovano spazio né latte né derivati.

La posizione scientifica resta più equilibrata. Le linee guida nutrizionali indicano il latte come fonte utile di calcio e proteine, ma non essenziale se la dieta è già varia e completa. In molti casi, soprattutto tra gli atleti, la sua eliminazione può essere legata a esigenze digestive o a una gestione più precisa dell’alimentazione.