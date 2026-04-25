Trump riattiva pena di morte federale negli Stati Uniti e introduce fucilazione tra i metodi di esecuzione

Home / Social News / Trump riattiva pena di morte federale negli Stati Uniti e introduce fucilazione tra i metodi di esecuzione

Donald Trump rilancia la pena di morte negli Stati Uniti e punta alla fucilazione dopo aver revocato la moratoria del 2021. Il Dipartimento di Giustizia riattiva protocolli e amplia i metodi di esecuzione, includendo nuove autorizzazioni.

Trump riattiva pena di morte federale negli Stati Uniti e introduce fucilazione tra i metodi di esecuzione

L’amministrazione guidata da Donald Trump ha avviato un cambio di rotta sulla pena di morte federale negli Stati Uniti, riaprendo alla possibilità delle esecuzioni tramite plotone d’esecuzione. Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato una serie di interventi per rafforzare l’applicazione delle condanne capitali, con l’obiettivo di riprendere le esecuzioni una volta conclusi tutti i gradi di giudizio. Tra le misure adottate c’è il ritorno al protocollo dell’iniezione letale già utilizzato durante il primo mandato presidenziale, basato sull’uso del pentobarbital. Accanto a questo metodo, il Dipartimento ha deciso di ampliare le opzioni disponibili includendo anche la fucilazione, una pratica già prevista in alcuni stati americani in situazioni particolari. Il provvedimento segna anche la fine della moratoria sulle esecuzioni federali introdotta nel 2021 durante la presidenza di Joe Biden. In quel periodo, l’allora procuratore generale Merrick Garland aveva sospeso le esecuzioni per avviare una revisione delle procedure e delle politiche legate alla pena capitale. Con il nuovo indirizzo politico, il Dipartimento di Giustizia ha già autorizzato la richiesta della pena di morte per 44 imputati. Il procuratore generale ad interim Todd Blanche ha dato il via libera a nove di questi casi, accelerando di fatto l’applicazione delle nuove direttive. All’inizio del secondo mandato, nel gennaio 2025, Trump aveva firmato un ordine esecutivo per rafforzare l’uso della pena capitale a livello federale, chiedendo anche di garantire la disponibilità dei farmaci necessari per le esecuzioni tramite iniezione letale. L’attuale decisione rappresenta la prosecuzione di quell’indirizzo. Negli Stati Uniti, la fucilazione è già ammessa in alcuni contesti locali. Stati come Idaho, Mississippi, Oklahoma, Carolina del Sud e Utah prevedono questo metodo in specifiche circostanze, affiancandolo ad altre modalità di esecuzione.

Notizie correlate

Trump perde consenso negli Stati Uniti tra guerra in Iran e caro carburante Donald Trump perde consenso tra gli americani per l’aumento dei prezzi del carburante e la guerra in Iran, con un nuovo sondaggio che registra un calo netto dell’approvazione e un peggior giudizio sulla gestione economica.

Pena di morte negli Stati Uniti per ipossia da azoto: che cos'è?