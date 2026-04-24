Perché mangiare uva ogni giorno aiuta cuore cervello e intestino secondo uno studio scientifico

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L’uva fresca migliora cuore, cervello e intestino grazie ai suoi composti naturali. Uno studio scientifico evidenzia il ruolo di polifenoli e antiossidanti nel favorire funzioni vitali e proteggere l’organismo con effetti concreti.

Perché mangiare uva ogni giorno aiuta cuore cervello e intestino secondo uno studio scientifico

L’uva fresca si distingue tra gli alimenti più completi per il benessere generale. Una ricerca pubblicata sul Journal of Agriculture and Food Chemistry indica che questo frutto può sostenere contemporaneamente diverse funzioni dell’organismo grazie alla sua composizione ricca di composti bioattivi. Il valore dell’uva non dipende da un singolo elemento, ma dall’insieme di sostanze naturali presenti al suo interno. Tra queste figurano antiossidanti e fitonutrienti che agiscono in modo combinato, influenzando sistemi chiave come quello cardiovascolare, cognitivo e digestivo. Uno dei benefici principali riguarda la salute del cuore. Secondo la dietista cardiologa Michelle Routhenstein, l’uva contiene resveratrolo e proantocianidine, sostanze che favoriscono il rilassamento dei vasi sanguigni, contribuendo a mantenere sotto controllo pressione arteriosa e livelli di colesterolo. L’assunzione regolare di uva è collegata anche al supporto delle funzioni cerebrali. Gli antiossidanti presenti nel frutto aiutano a proteggere i neuroni dallo stress ossidativo e possono sostenere la memoria e le capacità cognitive, soprattutto con l’avanzare dell’età. Un altro effetto riguarda l’intestino. I polifenoli dell’uva possiedono proprietà antinfiammatorie e contribuiscono a migliorare l’equilibrio del microbiota intestinale. Questo ecosistema, a sua volta, incide anche su altri aspetti della salute, inclusi cuore e cervello. Gli studiosi sottolineano che l’interazione tra microbi intestinali e composti dell’uva è ancora oggetto di ricerca. Tuttavia, i dati disponibili indicano che un consumo costante può favorire una migliore assimilazione dei nutrienti e amplificare gli effetti benefici sull’organismo.

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