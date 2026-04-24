Monster Hunter Outlanders beta chiusa 2 dal 29 aprile: orari accesso novità mostri Radianti e requisiti mobile

La beta chiusa 2 di Monster Hunter Outlanders parte il 29 aprile alle 04:00 CEST per testare server e gameplay su mobile, con nuovi mostri Radianti e accesso limitato agli utenti registrati entro il 22 aprile.

La seconda beta chiusa di Monster Hunter Outlanders prenderà il via il 29 aprile alle ore 04:00 CEST. Possono accedere solo i giocatori che hanno completato la registrazione entro il 22 aprile. Il test consente di entrare nella regione di Aesoland, con l’obiettivo di verificare stabilità dei server e funzionamento delle meccaniche di gioco. I dati raccolti durante questa fase non verranno conservati e non sono previsti acquisti all’interno del gioco.

La nuova build introduce contenuti aggiornati, a partire da un numero maggiore di cacciatori, ognuno con abilità dedicate e mosse speciali chiamate Adventurer Ultimates. Il sistema di combattimento si arricchisce con i mostri Radianti, varianti più aggressive delle creature già note, caratterizzate da attacchi più rapidi e stati di furia intensificati.

L’area esplorabile di Aesoland è stata ampliata con ambientazioni che includono montagne, grotte illuminate e percorsi verticali. Per muoversi sono disponibili strumenti come zip line, piattaforme sospese e catapulte. Accanto alla caccia, trovano spazio attività come le spedizioni e il sistema di cucina all’aperto, pensato per offrire pause strategiche tra uno scontro e l’altro.

Sul fronte tecnico, i requisiti prevedono su iOS almeno un iPhone XR con iOS 17 o versioni successive. Su Android è necessario un dispositivo con processore Snapdragon 845 o equivalente e sistema operativo Android 12 o superiore. Il test è disponibile solo in alcune aree, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Spagna, Giappone e diversi Paesi asiatici.

Questa fase rappresenta un passaggio chiave nello sviluppo del progetto realizzato da TiMi Studio Group insieme a Capcom. I dati raccolti serviranno a migliorare il bilanciamento dei contenuti e l’ottimizzazione dei comandi su schermo, oltre a verificare le prestazioni del gioco in modalità cooperativa su dispositivi mobili.