Gianni Alemanno: scarcerazione il 24 giugno dopo sconto di 39 giorni per condizioni in carcere

Gianni Alemanno uscirà dal carcere il 24 giugno dopo uno sconto di 39 giorni riconosciuto per le condizioni di detenzione. Il tribunale di Sorveglianza di Roma ha accolto la richiesta della difesa legata al sovraffollamento.

Gianni Alemanno lascerà il carcere di Rebibbia il prossimo 24 giugno grazie a una riduzione della pena pari a 39 giorni. Il provvedimento è stato deciso dal tribunale di Sorveglianza di Roma, che ha accolto la richiesta presentata dalla difesa dell’ex sindaco, basata sulle condizioni di detenzione ritenute non adeguate.

L’ex primo cittadino della Capitale sta scontando una condanna a un anno e dieci mesi per traffico di influenze. La richiesta di riduzione è stata avanzata in base all’articolo 35ter dell’ordinamento penitenziario, che prevede uno sconto di pena quando il detenuto ha subito trattamenti considerati non conformi agli standard previsti.

Alemanno era finito in carcere la notte del 31 dicembre 2024, dopo la revoca della misura alternativa dei servizi sociali. In precedenza, avrebbe dovuto svolgere attività presso la struttura “Solidarietà e Speranza”, impegnata nel sostegno a famiglie in difficoltà e vittime di violenza.

Alla base della revoca, secondo quanto contestato, ci sarebbero state violazioni ripetute delle prescrizioni imposte. Tra queste, la presentazione di documentazione non veritiera per giustificare impegni lavorativi e sottrarsi alle attività previste, oltre a incontri con una persona già condannata in via definitiva tra marzo e settembre.

Il legale difensore Edoardo Albertario ha definito la decisione una “piccola grande vittoria”, spiegando che l’ordinanza riconosce le condizioni critiche vissute in carcere e richiama il problema del sovraffollamento negli istituti penitenziari.