Soldato Usa arrestato per scommesse su Maduro con dati segreti, guadagni oltre 400 mila dollari

Gannon Van Dyke è stato arrestato negli Stati Uniti per aver scommesso sull’arresto di Nicolás Maduro usando dati segreti militari. Il soldato avrebbe puntato oltre 30 mila dollari prima del blitz, incassando più di 400 mila dollari.

Un militare delle forze speciali americane è finito in manette dopo aver utilizzato informazioni riservate per scommettere sull’esito di un’operazione che ha portato all’arresto di Nicolás Maduro. Il Dipartimento di Giustizia ha incriminato Gannon Ken Van Dyke, in servizio a Fort Bragg, accusandolo di aver sfruttato notizie classificate per operazioni speculative sulla piattaforma Polymarket.

Secondo gli investigatori, il soldato avrebbe iniziato a piazzare puntate già dal 26 dicembre 2025, investendo oltre 33 mila dollari mentre era a conoscenza di dettagli non pubblici. Le scommesse riguardavano tempi e risultati del blitz militare e gli avrebbero fruttato più di 409 mila dollari.

L’operazione, chiamata Absolute Resolve, è scattata il 3 gennaio scorso a Caracas. Le forze statunitensi hanno arrestato Maduro e la moglie Cilia Flores nella loro residenza, trasferendoli poi a New York dove devono rispondere ad accuse legate al traffico di droga e armi, respinte da entrambi.

Van Dyke, secondo l’accusa, partecipava alla pianificazione dell’intervento già dall’8 dicembre, con accesso diretto a informazioni sensibili. Le imputazioni includono uso illecito di dati governativi, frode telematica, manipolazione di mercati e transazioni finanziarie illegali.

La stessa Polymarket ha segnalato il caso alle autorità dopo aver individuato attività sospette. L’azienda ha dichiarato di aver collaborato con gli investigatori, ribadendo che pratiche di insider trading non sono tollerate sulla piattaforma.

Il procuratore generale ad interim Todd Blanche ha ricordato che i militari possono usare informazioni riservate solo per scopi operativi e non per vantaggi personali. Anche il procuratore federale Jay Clayton ha avvertito che i mercati previsionali non devono diventare strumenti per sfruttare dati segreti.

Sulla vicenda è intervenuto anche Donald Trump, che ha detto di non essere stato informato del caso ma ha promesso verifiche, criticando allo stesso tempo la diffusione dei mercati di previsione, paragonati a un sistema sempre più simile a un casinò.