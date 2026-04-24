Compra un biglietto da 100 euro e vince un Picasso da oltre un milione

Ari Hodara ha vinto un Picasso da 1,45 milioni dopo aver speso 100 euro per una tombola benefica contro l’Alzheimer, organizzata a Parigi con estrazione in diretta online.

Con una spesa di appena 100 euro, Ari Hodara, ingegnere francese di 58 anni, si è ritrovato proprietario di un’opera di Pablo Picasso dal valore stimato di circa 1,45 milioni di euro. Il dipinto, “Testa di donna”, è stato assegnato tramite una tombola benefica legata alla raccolta fondi per la ricerca sull’Alzheimer.

L’estrazione del biglietto vincente si è svolta a Parigi, all’interno di una nota galleria d’arte, ed è stata trasmessa in diretta streaming. In palio c’era il ritratto di Dora Maar, realizzato da Picasso nel 1941. Tra oltre 12 milioni di partecipanti, il numero estratto è risultato proprio quello acquistato da Hodara.

La comunicazione della vittoria è arrivata telefonicamente durante la diretta. L’ingegnere, sorpreso dalla notizia, ha reagito con incredulità, chiedendo subito conferma che non si trattasse di uno scherzo. Solo dopo qualche istante ha compreso di essere diventato il nuovo proprietario del dipinto.

Hodara ha raccontato di aver scoperto l’iniziativa per caso, seguendo un canale di notizie e successivamente grazie a un programma televisivo. Appassionato d’arte, non immaginava che quella partecipazione potesse trasformarsi in un evento così inatteso, tanto da voler condividere immediatamente la notizia con la moglie.