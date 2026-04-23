Mojtaba Khamenei ferito dopo il bombardamento, interventi chirurgici e stop ai negoziati nucleari

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Mojtaba Khamenei è rimasto gravemente ferito dopo un bombardamento che ha ucciso il padre Ali, riportando ustioni al volto e lesioni alle gambe. Il leader iraniano ha già subito più interventi e attende ora una protesi.

Mojtaba Khamenei ferito dopo il bombardamento, interventi chirurgici e stop ai negoziati nucleari

Mojtaba Khamenei, indicato come nuova Guida Suprema dell’Iran, è sopravvissuto a un bombardamento che ha causato la morte del padre Ali e di altri familiari. Secondo fonti riservate citate dalla stampa americana, il leader ha riportato gravi ferite ma resta vigile e continua a seguire le decisioni politiche del Paese. Dopo l’attacco, Khamenei è stato sottoposto a tre operazioni alle gambe. I medici stanno preparando l’applicazione di una protesi, necessaria per permettergli di recuperare parte della mobilità. Un ulteriore intervento ha riguardato una mano, con l’obiettivo di ripristinarne le funzionalità compromesse dalle lesioni. Le condizioni più delicate riguardano però il volto. Le ustioni riportate hanno provocato danni estesi a labbra e tessuti facciali, rendendo difficile anche la parola. Saranno necessari interventi complessi di chirurgia ricostruttiva per tentare di riparare i danni. Nonostante il quadro clinico, Khamenei continua a esercitare un controllo diretto sulla linea politica della Repubblica Islamica. Nelle ultime ore ha imposto una linea dura nei rapporti con l’Occidente, bloccando un’iniziativa diplomatica che avrebbe potuto riaprire il confronto sul nucleare. La tensione interna è cresciuta dopo il veto imposto alla delegazione iraniana pronta a partire per Islamabad. Il viaggio, organizzato per incontrare rappresentanti statunitensi, è stato cancellato all’ultimo momento su ordine diretto della Guida Suprema, segnando una rottura netta con la linea più prudente sostenuta dal presidente Masoud Pezeshkian. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha dovuto prendere atto della decisione, interrompendo ogni preparativo. Il blocco dei colloqui ha chiuso, almeno per ora, qualsiasi possibilità di riavvicinamento sul dossier nucleare, mentre all’interno del Paese si accentua lo scontro tra le diverse anime del potere.

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