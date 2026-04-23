Giulia Stabile racconta una relazione segreta con un cantante più grande e il sospetto su un ex di Amici

Giulia Stabile racconta ad Amsterdam una relazione nata con un cantante più grande e segnata da bugie sulla sua vita sentimentale. Durante uno show di Rosalía, la ballerina rivela dettagli concreti su incontri, sospetti e sparizione improvvisa.

Giulia Stabile ha scelto il palco di Amsterdam, durante una tappa del tour di Rosalía, per raccontare una vicenda personale rimasta finora lontana dai riflettori. Nel segmento dello show dedicato alle confessioni, la ballerina ha parlato di una relazione con un cantante più grande di lei, iniziata tra entusiasmo e aspettative e conclusa con dubbi e rivelazioni inattese.

La vincitrice di Amici ha spiegato che tutto è cominciato con un invito a un concerto a Roma. Lui si è mostrato subito disponibile e attento, presentandola al suo staff e coinvolgendola nell’ambiente del tour. «Era molto gentile», ha raccontato, ricordando anche un momento durante lo spettacolo in cui il cantante sembrava cercarla tra il pubblico.

La situazione è cambiata nel corso di una cena con lo stylist dell’artista. Durante la conversazione è emerso un dettaglio che ha fatto nascere i primi sospetti: l’uomo ha fatto riferimento a una presunta fidanzata del cantante. Giulia ha deciso di chiedere spiegazioni direttamente, ricevendo una risposta vaga su una relazione finita da tempo ma non del tutto chiarita.

Nonostante i dubbi, la frequentazione è proseguita. La ballerina ha raccontato di aver cercato conferme anche in piccoli segnali quotidiani, come le domande del portiere del palazzo del cantante. A ogni perplessità, lui rispondeva con sicurezza, negando qualsiasi altra relazione e assicurando un coinvolgimento sincero.

La storia si è interrotta bruscamente. Dopo un periodo di silenzio, Giulia ha scoperto che la presenza di un’altra donna era reale. Non solo: secondo quanto riferito, sarebbero emerse anche altre frequentazioni del cantante, alcune legate a persone che lei conosceva. Un intreccio che ha alimentato il sospetto di una doppia vita.

Dopo il racconto, sui social molti utenti hanno provato a individuare l’identità dell’uomo. Tra i nomi più citati compare quello di Irama, anche per i legami passati con Amici e alcuni riferimenti che coincidono con il racconto della ballerina.