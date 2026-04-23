Ingegnere Nasa muore in una Tesla, dubbi sull'incidente e una serie di casi simili sotto indagine

Joshua LeBlanc è morto carbonizzato in Alabama dopo un incidente in Tesla, ma la causa resta incerta e alcuni dettagli insoliti riaccendono i dubbi su quanto accaduto nelle ore precedenti.

Joshua LeBlanc, ingegnere nucleare della NASA, è stato trovato senza vita il 22 luglio 2025 all’interno della sua auto, una Tesla distrutta dalle fiamme dopo un violento impatto contro un guardrail e alcuni alberi nei pressi di Huntsville, in Alabama. Il giovane, 29 anni, era stato segnalato come scomparso poche ore prima dalla famiglia, preoccupata per la sua assenza ingiustificata dal lavoro.

Il corpo, reso irriconoscibile dal rogo, è stato identificato soltanto tre giorni dopo grazie agli esami forensi. Fin dai primi accertamenti, i familiari hanno riferito agli investigatori alcuni particolari ritenuti anomali: LeBlanc aveva lasciato a casa telefono e portafoglio, elementi che hanno fatto escludere un allontanamento volontario o un semplice incidente senza contesto.

Dai dati raccolti dal sistema di sicurezza del veicolo emergono movimenti insoliti nelle ore precedenti allo schianto. La Tesla sarebbe rimasta parcheggiata a lungo nei pressi dell’aeroporto locale, una deviazione mai comunicata e non prevista nei suoi spostamenti abituali, prima di rimettersi in marcia fino al luogo dell’incidente.

LeBlanc lavorava su tecnologie avanzate legate alla propulsione nucleare nello spazio, in particolare sul progetto Draco, considerato strategico per missioni future verso Marte. Il suo ruolo altamente specializzato ha contribuito ad attirare maggiore attenzione sul caso.

La vicenda si inserisce in un quadro più ampio: dal 2022 almeno dodici esperti nei settori nucleare e aerospaziale risultano morti o scomparsi in circostanze considerate sospette. Non esistono al momento conferme ufficiali di collegamenti tra i casi, ma le analogie continuano a essere esaminate dagli investigatori.

L’FBI ha assunto la guida delle indagini per verificare eventuali legami tra questi episodi. Anche sul piano politico la questione è seguita con attenzione: Donald Trump ha dichiarato di augurarsi che si tratti di coincidenze, aggiungendo che ulteriori elementi potrebbero emergere nel giro di pochi giorni.