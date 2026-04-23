Bambino di 9 anni scrive al sindaco di Matelica per difendere ambiente e città

Valerio, 9 anni, scrive al sindaco di Matelica per chiedere più rispetto per l’ambiente dopo aver visto comportamenti scorretti degli adulti. Nella lettera invita a far rispettare le regole e difendere il territorio.

A Matelica, in provincia di Macerata, un alunno di quarta elementare ha deciso di rivolgersi direttamente al sindaco per parlare di ambiente e rispetto delle regole. Valerio, studente dell’Istituto Comprensivo «Enrico Mattei», ha scritto una lettera a mano indirizzata al primo cittadino Denis Cingolani, chiedendo maggiore attenzione verso il territorio.

Nel messaggio, il bambino si presenta come “un piccolo cittadino” e chiede con parole semplici ma dirette di proteggere la città. Il suo appello si concentra soprattutto sui comportamenti degli adulti, invitati a non inquinare e a evitare azioni dannose come gli incendi nei boschi. Una richiesta chiara, nata dall’osservazione di ciò che accade intorno a lui.

La lettera non è rimasta senza risposta. Il sindaco ha deciso di scrivere personalmente a Valerio, ringraziandolo per il pensiero e per la sincerità delle sue parole. Nella replica ha ribadito che la tutela dell’ambiente è un impegno che riguarda tutti e ha assicurato che il Comune lavora ogni giorno per preservare il patrimonio naturale.

Il primo cittadino ha anche incoraggiato il giovane a continuare a interessarsi alla vita della città, sottolineando il valore di una partecipazione attiva fin da piccoli. Lo scambio tra Valerio e il sindaco è stato poi diffuso dal Comune, che lo ha condiviso come esempio positivo di attenzione civica e coinvolgimento delle nuove generazioni.