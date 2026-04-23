Annamaria Bernardini de Pace racconta il sesso in auto e l'amore segreto con Dino

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Annamaria Bernardini de Pace racconta un episodio intimo vissuto oltre i 50 anni e il rapporto senza vincoli con Dino, nato in tribunale e mantenuto segreto per scelta personale.

Annamaria Bernardini de Pace racconta il sesso in auto e l'amore segreto con Dino

Annamaria Bernardini de Pace, nota avvocata divorzista, pubblica la sua autobiografia e ripercorre momenti privati e professionali. A 78 anni decide di parlare apertamente di sé, alternando casi celebri affrontati in carriera a vicende personali rimaste finora lontane dai riflettori. Tra i passaggi più discussi emerge il rapporto con Dino, uomo più giovane di circa dieci anni conosciuto in tribunale. La relazione dura da due decenni e resta volutamente avvolta nel riserbo. L’identità dell’uomo non viene svelata e lei stessa evita domande sulla sua vita privata. Il legame si basa su libertà totale, senza richieste né controlli. L’avvocata descrive questo rapporto come un sentimento privo di obblighi, vissuto senza gelosie o imposizioni. Spiega di non aver mai voluto sapere se Dino fosse impegnato, scegliendo di mantenere un equilibrio fatto di distanza e complicità. La discrezione, a suo dire, è parte essenziale della durata del loro legame. Nel racconto trovano spazio anche episodi del passato. Tra questi, un incontro casuale avvenuto durante un matrimonio sotto la pioggia. Un uomo sconosciuto la sollevò e la accompagnò fino all’auto, dove nacque un momento intimo. All’epoca aveva superato i 50 anni e ricorda quell’episodio come una novità vissuta con leggerezza. Accanto ai ricordi sentimentali, Bernardini de Pace affronta anche esperienze difficili. Racconta di molestie subite quando era ancora giovanissima, la prima a 12 anni in ospedale. Aggiunge poi un episodio più recente, avvenuto circa dieci anni fa durante una cena, quando un uomo influente le rivolse attenzioni indesiderate. Non ne rivela il nome ma precisa che si trattava di un politico.

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