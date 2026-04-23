Morto Darrell Sheets, protagonista di Affari al buio trovato senza vita in Arizona

Darrell Sheets è morto a 67 anni dopo una ferita da arma da fuoco nella sua casa in Arizona, con le autorità che indagano su un possibile suicidio. Il volto di Affari al buio è stato trovato senza vita nella notte del 22 aprile.

Darrell Sheets, noto volto del reality Affari al buio, è stato trovato morto nella sua abitazione a Lake Havasu City, in Arizona. Aveva 67 anni. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti nella notte tra il 21 e il 22 aprile, intorno alle 2, dopo una segnalazione. All’arrivo hanno rinvenuto il corpo dell’uomo con una ferita da arma da fuoco alla testa, ritenuta compatibile con un gesto autoinflitto.

Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto. Il caso è stato preso in carico dall’unità investigativa criminale, mentre la salma è stata trasferita all’ufficio del medico legale della contea di Mohave per gli accertamenti necessari. Al momento non è stata confermata in via definitiva la natura del decesso.

Nato in California il 13 maggio 1958, Sheets era diventato uno dei protagonisti più riconoscibili del programma Storage Wars, trasmesso in Italia con il titolo Affari al buio. Dal 2010 al 2023 aveva partecipato a 163 episodi, costruendo la sua popolarità con uno stile deciso e competitivo, che gli aveva fatto guadagnare il soprannome di “The Gambler”.

Il format segue le aste di depositi abbandonati, dove gli acquirenti fanno offerte senza conoscere il contenuto dei magazzini. Sheets si era distinto per la ricerca costante di oggetti di valore, tra collezioni rare e pezzi d’arte, frutto di oltre trent’anni di esperienza nel settore.

Nel 2019 era stato colpito da un infarto, episodio che lo aveva portato a ridurre la presenza televisiva anche dopo un intervento chirurgico. Negli ultimi anni si era trasferito in Arizona, dove gestiva un negozio di antiquariato chiamato Havasu Show Me Your Junk, diventato un punto di incontro per clienti e appassionati.

Poche ore prima della morte, alcune testimonianze lo descrivono sereno e disponibile con i visitatori del negozio. Un cliente presente nel pomeriggio precedente ha raccontato di averlo visto allegro e cordiale, rendendo la notizia ancora più inattesa.

Dopo la diffusione della notizia, René Nezhoda, anche lui volto del programma, ha pubblicato un video sui social sostenendo che Sheets fosse stato preso di mira da episodi di cyberbullismo e chiedendo che eventuali responsabilità vengano accertate.