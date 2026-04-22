Endometriosi, le star che ne parlano e aiutano a riconoscere una malattia ancora sottovalutata

L’endometriosi colpisce milioni di donne e resta difficile da diagnosticare, anche per ritardi fino a dieci anni. A rompere il silenzio sono state diverse celebrità, che hanno raccontato sintomi, interventi e conseguenze sulla vita quotidiana.

L’endometriosi è una patologia cronica diffusa ma spesso ignorata, che interessa circa una donna su dieci. In Italia, secondo i dati più recenti, ottenere una diagnosi può richiedere fino a dieci anni, con forti differenze tra le regioni. Il ritardo porta molte pazienti a convivere a lungo con dolori intensi senza ricevere risposte adeguate dal sistema sanitario.

Negli ultimi anni, diverse figure pubbliche hanno deciso di raccontare la propria esperienza, contribuendo a rendere più riconoscibile la malattia. Tra le prime a esporsi c’è stata Whoopi Goldberg, che ha più volte invitato le giovani a informarsi sui sintomi e a non sottovalutare segnali persistenti. Emma Roberts ha parlato apertamente delle ripercussioni sulla fertilità, spiegando di aver scelto di congelare gli ovuli.

Anche Lena Dunham ha condiviso il suo percorso, segnato da anni di sofferenza fino alla decisione di sottoporsi a un’isterectomia totale a soli 31 anni. Amy Schumer, invece, ha mostrato sui social il decorso post-operatorio dopo un intervento complesso che ha incluso la rimozione dell’utero e dell’appendice per contenere una forma avanzata della patologia.

Nel mondo della musica, Halsey ha raccontato le difficoltà di gestire il dolore cronico durante i tour e i numerosi interventi subiti nel tempo. Cyndi Lauper ha ricordato quanto sia stato lungo il percorso prima di ottenere una diagnosi corretta, mentre Alexa Chung ha scelto di mostrare sui social visite mediche e procedure, contribuendo a rendere più normale parlare di controlli e cure.

In Italia, il tema è entrato nel dibattito pubblico anche grazie a Giorgia Soleri, che ha portato endometriosi e vulvodinia all’attenzione politica chiedendo maggiori tutele. L’attrice Laura Torrisi ha raccontato le operazioni affrontate e la gestione quotidiana della patologia, mentre Guenda Goria ha condiviso il proprio percorso chirurgico e le difficoltà emotive legate alla diagnosi.

Le testimonianze di queste donne mettono in luce un aspetto comune della endometriosi, spesso confusa con dolori mestruali considerati “normali”. Il racconto diretto di esperienze personali ha contribuito a rendere più visibile una condizione che per anni è rimasta sottovalutata e poco discussa, spingendo sempre più persone a cercare una diagnosi e cure adeguate.