Viaggi con animali domestici in Europa, nuove regole dal 22 aprile 2026 tra microchip e vaccini obbligatori

Dal 22 aprile 2026 l’Unione Europea introduce nuove regole per chi viaggia con animali domestici per rafforzare i controlli sanitari. Cresce il numero di spostamenti con cani e gatti e aumentano le verifiche su documenti e sicurezza.

Dal 22 aprile 2026 cambiano le norme per spostarsi con animali da compagnia all’interno dell’Unione Europea. Le nuove disposizioni riguardano i movimenti non commerciali e puntano a rendere più omogenei i controlli tra i Paesi membri, rispondendo all’aumento costante di persone che viaggiano con cani, gatti e altri animali domestici.

Uno degli elementi centrali è il rafforzamento della tracciabilità. Il microchip diventa fondamentale perché consente di collegare in modo univoco l’animale al passaporto europeo, facilitando le verifiche alle frontiere e riducendo il rischio di irregolarità negli spostamenti tra Stati.

Resta obbligatoria la vaccinazione antirabbica per attraversare i confini. Deve essere effettuata almeno 21 giorni prima della partenza e registrata nel documento sanitario. La rabbia, pur sotto controllo in Europa, continua a essere monitorata e le autorità mantengono alta l’attenzione soprattutto per chi entra da Paesi extra UE.

Accanto ai requisiti sanitari, assumono peso anche le regole legate ai mezzi di trasporto. In aereo le condizioni variano da compagnia a compagnia: alcune consentono la presenza in cabina anche per animali di dimensioni maggiori, ma restano limiti sul numero e sull’uso di sistemi di sicurezza. Le compagnie low cost, in molti casi, continuano a non accettarli.

Sui treni i piccoli animali devono viaggiare in trasportino, mentre quelli più grandi sono ammessi con guinzaglio e, se richiesto, museruola. Sulle navi le condizioni cambiano in base all’operatore: alcune offrono cabine dedicate, altre limitano l’accesso alle aree comuni.

Viene esteso a tutti il divieto di lasciare gli animali in auto durante soste prolungate o traversate, soprattutto con temperature elevate. Il rischio di colpi di calore e altri problemi fisici impone maggiore attenzione durante gli spostamenti.

Le indicazioni pratiche riguardano anche il benessere dell’animale durante il viaggio. Non tutti sono abituati a percorsi lunghi o ambienti nuovi, e lo stress può incidere sulla salute. Si consiglia di prevedere pause frequenti, assicurare acqua e ventilazione e utilizzare trasportini adeguati.

Particolare attenzione viene dedicata al mal d’auto, che può colpire sia cani sia gatti. In questi casi è possibile intervenire con accorgimenti comportamentali o con il supporto del veterinario.

Il nuovo quadro normativo non limita la possibilità di viaggiare, ma richiede una preparazione più accurata. Controllo dei documenti, rispetto delle tempistiche sanitarie e conoscenza delle regole del Paese di destinazione diventano passaggi essenziali prima della partenza.