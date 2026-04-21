Valeria Marini scrive a Pedro Sanchez sui social ma non riceve risposta

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Valeria Marini racconta di aver scritto a Pedro Sanchez sui social dopo un suo post contro la guerra ma non ha ricevuto risposta aggiunge di avergli rivolto una domanda sull’unità europea in spagnolo

Valeria Marini scrive a Pedro Sanchez sui social ma non riceve risposta

Durante la trasmissione televisiva, Valeria Marini ha raccontato di aver contattato sui social il premier spagnolo Pedro Sanchez, intervenendo come una semplice utente sotto un suo post dedicato alla guerra. La showgirl ha spiegato di aver deciso di scrivergli dopo aver letto una sua presa di posizione pubblica. Ospite di Pierluigi Diaco, Marini ha precisato di aver posto una domanda sull’eventuale forza di un’Europa unita in un momento così delicato. Il messaggio, scritto direttamente su Instagram, non ha però ottenuto alcuna risposta da parte del leader spagnolo. Nel corso della conversazione in studio è emersa anche un’incertezza sul ruolo istituzionale di Sanchez, chiarita poi dal conduttore. Marini ha ribadito di non aver mai parlato di uno scambio diretto, ma solo di un tentativo di contatto attraverso i social. La showgirl ha aggiunto di non vedere nulla di strano nel rivolgersi ai politici, spiegando di aver scritto anche a Giorgia Meloni, per la quale ha espresso stima. Ha poi raccontato di aver formulato il messaggio in lingua spagnola, rivolgendosi al premier con un “Querido presidente” prima di porre la sua domanda.

Ecco tutta la verità oggi a #bellama sulla famosa chat tra Valeria Marini e Pedro Sanchez…?? pic.twitter.com/1BIgb14ol1 — J??ker ?? (@potterhead_1000) April 21, 2026

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