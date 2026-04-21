Morta Sagitta Alter, storica compagna di Gigi Proietti e fondatrice della sua memoria artistica

Sagitta Alter è morta il 21 aprile a Roma per cause non rese note, accanto alle figlie Susanna e Carlotta. Aveva 85 anni ed è stata per oltre cinquant’anni la compagna di Gigi Proietti, conosciuto nel 1962 quando lavorava come guida turistica.

Si è spenta a Roma la sera del 21 aprile Sagitta Alter, figura discreta ma centrale nella vita di Gigi Proietti. Nata in Svezia nel 1940, aveva 85 anni. Accanto a lei, negli ultimi momenti, le figlie Susanna e Carlotta insieme ai familiari più stretti, come comunicato dalla famiglia.

La sua storia è legata a doppio filo a quella dell’attore romano, scomparso nel 2020. I due si erano incontrati nel 1962, quando Alter lavorava come guida turistica. Da allora non si erano più separati, condividendo oltre mezzo secolo di vita e costruendo una famiglia senza mai formalizzare il rapporto con il matrimonio.

Una scelta consapevole, spiegata dalla stessa Alter in passato: non credevano nell’istituzione matrimoniale e, con il tempo, avevano ritenuto inutile ufficializzare un legame già solido. Il loro obiettivo, creare una famiglia unita, era stato raggiunto senza bisogno di altri passaggi formali.

Dopo la morte di Proietti, nel 2021 Alter aveva promosso la nascita della Fondazione Gigi Proietti. L’iniziativa puntava a custodire e valorizzare l’eredità artistica dell’attore attraverso la gestione delle sue opere, l’organizzazione di eventi culturali, mostre e attività formative per attori e autori.

La fondazione si occupa anche della catalogazione dei materiali, dell’assegnazione di borse di studio e dell’istituzione di un premio dedicato a Proietti, destinato a professionisti del teatro e dello spettacolo che abbiano contribuito alla crescita dell’arte scenica.