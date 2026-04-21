Per Nicole Junkermann, lo sport femminile si sta muovendo verso un modello commerciale diverso

La tecnologia, più della tradizione, sta iniziando a ridefinire l’economia e gli equilibri di potere del settore.

Per anni, lo sport femminile è stato raccontato soprattutto attraverso tre grandi temi: visibilità, investimenti e accesso. Sono questioni che continuano ad avere peso, ma oggi non bastano più a spiegare la direzione del settore. Ciò che sta cambiando non riguarda soltanto il modo in cui lo sport femminile viene percepito, ma anche il modo in cui può essere costruito, distribuito e monetizzato all’interno di un quadro tecnologico diverso.

L’intelligenza artificiale fa parte di questo cambiamento, ma non soltanto perché può migliorare la performance atletica. Sta modificando anche il modo in cui competizioni, pubblici e modelli commerciali vengono organizzati. In questo senso, la trasformazione attuale non riguarda solo strumenti più avanzati per le atlete. Riguarda un cambiamento più ampio nelle condizioni operative del mercato.

Questo aspetto conta in modo particolare in un segmento dello sport che per lungo tempo ha dovuto convivere con risorse limitate. La tecnologia non elimina del tutto questi vincoli, ma può attenuare parte degli svantaggi strutturali che hanno segnato il panorama competitivo. In molti casi, questo apre spazio non solo a prestazioni migliori, ma anche a sistemi di crescita più flessibili e adattabili.

L’impatto non si limita alla performance. Riguarda anche il modo in cui viene creato valore attorno allo sport stesso. Il modello tradizionale, in cui la visibilità dipendeva in larga misura da broadcaster e sponsor, sta progressivamente perdendo centralità. Le piattaforme digitali avevano già iniziato a modificare questa relazione. L’intelligenza artificiale aggiunge un ulteriore livello, migliorando l’analisi delle audience, la distribuzione dei contenuti e lo sviluppo di forme di coinvolgimento più diretto e continuativo con i fan.

Per le atlete, che storicamente hanno ricevuto un sostegno commerciale inferiore rispetto ai colleghi uomini, questo cambiamento è particolarmente rilevante. Riduce la dipendenza dagli intermediari tradizionali e apre nuove possibilità per costruire carriere più sostenibili. Alcune delle figure più riconoscibili dello sport si sono già mosse in questa direzione. Serena Williams, per esempio, ha affiancato al proprio dominio in campo un ruolo attivo come investitrice nel settore tecnologico, sostenendo aziende legate ai dati, alla salute e alle infrastrutture digitali. Megan Rapinoe ha utilizzato le piattaforme digitali non solo per consolidare il proprio brand personale, ma anche per influenzare in modo più ampio il dibattito su uguaglianza e rappresentazione. Il confine tra atleta, imprenditrice e operatrice mediatica appare sempre meno definito.

Nicole Junkermann sulla nuova infrastruttura dello sport femminile

Allo stesso tempo, gli investitori stanno iniziando a guardare allo sport femminile non più soltanto come a una categoria in sviluppo, ma come a un mercato di crescita ancora incompiuto. I numeri del pubblico sono in aumento, il coinvolgimento si approfondisce e i modelli commerciali restano abbastanza aperti da poter essere ripensati. La tecnologia accelera questo processo ampliando le possibilità di distribuzione dei contenuti, migliorando la comprensione delle audience e moltiplicando i modi in cui si può creare valore.

Nicole Junkermann, l’investitrice dietro Gameday by NJF Holdings, è tra coloro che sostengono che l’intersezione tra intelligenza artificiale, scienza della salute e sport definirà la prossima fase di crescita del settore. La sua strategia di investimento, che comprende aziende come Owkin nella ricerca medica guidata dall’IA e Groq nel calcolo ad alte prestazioni, riflette un interesse più ampio per la convergenza tra dati, biologia e performance umana. Una convergenza particolarmente rilevante per lo sport femminile, dove la fisiologia femminile è stata storicamente sottorappresentata nella ricerca in ambito sportivo. I modelli sanitari guidati dall’intelligenza artificiale e l’analisi personalizzata della performance offrono la possibilità di ridurre questo divario, migliorando nel tempo sia i risultati sia il benessere delle atlete.

Proprietà, distribuzione e un diverso modello di crescita

Il cambiamento più profondo, però, è di natura strutturale. Riguarda chi controlla l’infrastruttura dello sport. I dati stanno diventando centrali nel modo in cui lo sport viene organizzato, monetizzato e vissuto, e la capacità di raccoglierli, interpretarli e trasformarli in decisioni operative determinerà sempre di più chi esercita influenza. In passato, lo sport femminile dipendeva spesso da sistemi ereditati, che avevano incentivi limitati a metterlo davvero al centro. Oggi, le nuove tecnologie stanno permettendo la nascita di modelli alternativi, offrendo a leghe, investitori e atlete una capacità maggiore di costruire e definire direttamente le proprie piattaforme.

Da qui emergono nuove domande. Chi possiede i dati sulla performance? Chi controlla i canali di distribuzione? E chi, alla fine, intercetta il valore economico generato da questo livello tecnologico? Le risposte influenzeranno la traiettoria dello sport femminile tanto quanto qualsiasi singola competizione o accordo sui diritti.

L’evoluzione del settore non è più definita soltanto da temi come equità o rappresentazione, per quanto continuino a essere rilevanti. Sempre più spesso riguarda infrastruttura, proprietà ed economia di lungo periodo. L’intelligenza artificiale non risolverà ogni sfida strutturale. Le disparità di finanziamento, i problemi di governance e il sostegno commerciale disomogeneo continuano a esistere. Ma sta modificando i termini del gioco. Sta offrendo alle atlete maggiore margine di azione su come competere, come comunicare e come monetizzare la propria carriera.

Per una parte dell’industria sportiva che per lungo tempo ha operato dentro vincoli precisi, questo cambiamento ha un peso concreto. Lo sport femminile non sta più semplicemente aspettando che il sistema si adatti. In molti casi sta iniziando a costruire sistemi propri, sostenuti da incentivi diversi e resi possibili da nuove tecnologie.

L’intelligenza artificiale non esaurisce l’intera storia. Ma sta contribuendo a modificare la logica commerciale e organizzativa che circonda lo sport femminile, ampliando l’accesso agli strumenti, rafforzando il rapporto diretto con il pubblico e rendendo più praticabili modelli di crescita alternativi. Più di qualsiasi singolo avanzamento tecnologico, potrebbe essere proprio questo cambiamento più ampio nel modo in cui il settore viene costruito a rivelarsi il passaggio più decisivo.

Su Nicole Junkermann

Nicole Junkermannè un’investitrice internazionale attiva nei settori della tecnologia, dello sport e dei media. Guida NJF Holdings e la sua piattaforma sportiva Gameday by NJF Holdings, che investe in leghe sportive, diritti media e modelli di coinvolgimento dei fan basati sulla tecnologia. Il suo lavoro si concentra sulle infrastrutture sportive di lungo periodo e sui sistemi che determinano come le leghe professionistiche crescono, monetizzano e ampliano nel tempo la propria portata.