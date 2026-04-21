Regina Elisabetta, il ricordo dei 100 anni tra il messaggio di Carlo III e le celebrazioni a Londra

Re Carlo III celebra i 100 anni dalla nascita di Elisabetta II con un videomessaggio da Balmoral e una serie di eventi ufficiali a Londra, tra commemorazioni pubbliche e ricordi personali della sovrana scomparsa nel 2022.

Il 21 aprile segna il centenario dalla nascita della Regina Elisabetta II, venuta al mondo nel 1926 e morta l’8 settembre 2022 dopo il regno più lungo nella storia britannica. Per l’occasione, il figlio Carlo III ha aperto la giornata con un videomessaggio registrato nella biblioteca del castello di Balmoral, luogo caro alla sovrana e teatro dei suoi ultimi giorni.

Nel filmato, il re appare tra scaffali colmi di libri, con alle spalle alcune fotografie della madre. Ricorda la sua fermezza, la costanza e la dedizione al servizio pubblico lungo decenni segnati da profondi cambiamenti. Carlo affida anche un pensiero al presente, parlando di un’epoca che, a suo dire, avrebbe turbato Elisabetta, ma ribadisce la fiducia trasmessa dalla sovrana nella capacità del bene di prevalere.

Il sovrano richiama alla memoria episodi che hanno avvicinato Elisabetta al pubblico, dai momenti istituzionali agli incontri più informali. Tra questi anche l’ormai celebre apparizione con l’orso Paddington, simbolo di una figura capace di unire rigore e ironia. Nel suo intervento, Carlo riprende parole pronunciate dalla madre in gioventù, quando invitava ciascuno a contribuire a costruire un futuro migliore.

Le celebrazioni proseguono con una serie di appuntamenti ufficiali. Il re e la regina Camilla visitano il British Museum per visionare il progetto del memoriale dedicato a Elisabetta, previsto a St. James’s Park con statue della sovrana e del principe Filippo. La principessa Anna inaugura invece nuovi giardini a Regent’s Park intitolati alla madre.

Il momento centrale della giornata è il ricevimento a palazzo con la partecipazione dei membri della famiglia reale, tra cui il principe William e la principessa Kate, insieme ai rappresentanti delle numerose organizzazioni benefiche sostenute da Elisabetta durante il suo regno. Nello stesso contesto, Carlo III assume il ruolo di patrono di un ente creato per onorarne la memoria.

Le commemorazioni si svolgono mentre la monarchia affronta ancora le conseguenze dello scandalo legato al principe Andrea e ai suoi rapporti con Jeffrey Epstein. Nonostante ciò, un recente sondaggio indica che la figura di Elisabetta continua a raccogliere ampio consenso tra i cittadini britannici.

Nata a Londra nelle prime ore del 21 aprile 1926, Elisabetta Alessandra Maria divenne erede al trono in seguito all’abdicazione dello zio Edoardo VIII nel 1936. L’ascesa del padre, Giorgio VI, segnò l’inizio del percorso che l’avrebbe portata sul trono e a diventare una delle figure più longeve e riconosciute della storia contemporanea.