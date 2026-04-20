Elden Ring al cinema dal 3 marzo 2028 con la regia di Alex Garland

Alex Garland porterà Elden Ring al cinema dal 3 marzo 2028, adattando il celebre videogioco fantasy in un film IMAX. Le riprese inizieranno nella primavera 2026 con un cast già definito e una produzione firmata Bandai Namco e A24.

Il videogioco Elden Ring diventa un film per il grande schermo. Bandai Namco Entertainment, insieme alla casa di produzione A24, ha fissato l’uscita dell’adattamento live-action al 3 marzo 2028. Alla regia e alla sceneggiatura c’è Alex Garland, già noto per opere come Ex Machina e Civil War. Il progetto sarà realizzato anche in formato IMAX.

Le riprese partiranno nella primavera del 2026. La produzione ha già reso noto il cast, che include nomi come Kit Connor, Ben Whishaw, Cailee Spaeny, Tom Burke e Havana Rose Liu. Nel gruppo figurano anche Sonoya Mizuno, Jonathan Pryce, Ruby Cruz, Nick Offerman, John Hodgkinson, Jefferson Hall, Emma Lairde e Peter Serafinowicz.

Il film si basa sull’universo creato da Hidetaka Miyazaki per FromSoftware, con una storia costruita insieme allo scrittore George R. R. Martin. Il videogioco, uscito nel 2022, è un action RPG ambientato in un mondo oscuro e vasto, dove i giocatori esplorano territori aperti e dungeon affrontando nemici e sfide sempre più difficili.

Nel corso degli anni Elden Ring ha raggiunto numeri rilevanti, superando i 30 milioni di copie vendute nel mondo. Il passaggio al cinema punta a trasporre quell’atmosfera e quel sistema di esplorazione in una narrazione visiva più lineare, mantenendo gli elementi distintivi dell’opera originale.