Guerra tra Russia e Ucraina, attacchi con droni e arrestata una cittadina tedesca a Pyatigorsk

Russia e Ucraina intensificano gli attacchi con droni mentre Mosca arresta una cittadina tedesca accusata di terrorismo. L’operazione è avvenuta a Pyatigorsk con un ordigno nello zaino, mentre nuovi raid colpiscono infrastrutture e città su entrambi i fronti.

La guerra tra Russia e Ucraina registra una nuova escalation il 20 aprile, tra operazioni militari e tensioni sul fronte dell’intelligence. Le autorità russe hanno annunciato l’arresto di una cittadina tedesca, ritenuta coinvolta in un piano per colpire un edificio dei servizi di sicurezza nel sud del Paese.

Secondo l’FSB, la donna, nata nel 1969, è stata fermata a Pyatigorsk, nel Caucaso, mentre trasportava nello zaino un ordigno esplosivo artigianale. Gli investigatori russi collegano il presunto piano a una rete organizzata con il coinvolgimento dell’Ucraina tramite intermediari stranieri. Da Kiev, al momento, non sono arrivate dichiarazioni ufficiali.

Intanto sul campo proseguono gli attacchi. Nella notte, droni ucraini hanno colpito la città portuale di Tuapse, sul Mar Nero. Il bilancio è di un morto e un ferito, oltre a incendi in un’area industriale legata alla raffinazione del petrolio e danni a edifici civili.

Il governatore della regione di Krasnodar, Veniamin Kondratiev, ha riferito che si tratta del secondo raid in pochi giorni contro la stessa zona. I detriti dei droni hanno colpito abitazioni, una scuola elementare, un asilo, un museo e una chiesa, causando danni diffusi in tutta la città.

Sul fronte ucraino, le forze russe hanno preso di mira infrastrutture ferroviarie nella regione di Kharkiv. Le autorità locali segnalano danni a stazioni, depositi e impianti elettrici, mentre alcuni attacchi con droni hanno provocato feriti nella stessa area, senza vittime tra il personale ferroviario.

Dall’inizio dell’anno, secondo i dati diffusi da Kiev, le infrastrutture strategiche del Paese sono state bersaglio di centinaia di attacchi, con conseguenze pesanti sulla rete logistica. In diverse zone colpite sono in corso interventi per ripristinare i servizi essenziali.