Carburante aerei sotto pressione in Europa tra Hormuz chiuso e scorte limitate

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La Commissione europea segnala che il carburante per aerei resta disponibile ma sotto pressione per la chiusura dello Stretto di Hormuz, con scorte limitate e timori per l’estate. La situazione pesa già su voli e prenotazioni.

Carburante aerei sotto pressione in Europa tra Hormuz chiuso e scorte limitate

La Commissione europea monitora con attenzione la disponibilità di carburante per l’aviazione, indicata come una priorità in questa fase segnata da tensioni internazionali. A Bruxelles, la portavoce Eva Hrncirova ha spiegato che al momento non si registrano carenze nei Paesi membri, ma la situazione resta fragile a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz. L’Unione europea può contare su una capacità rilevante di raffinazione del petrolio, che però non copre interamente il fabbisogno. Molto dipenderà dall’evoluzione della crisi in Medio Oriente e dalle conseguenze sulle rotte energetiche globali. L’esecutivo europeo lavora su diversi scenari per evitare interruzioni nelle forniture. Interpellata sulle possibili ripercussioni per i viaggi estivi, Hrncirova ha evitato indicazioni dirette ai cittadini, limitandosi a ricordare che le norme europee garantiscono tutele ai passeggeri in caso di disservizi. Intanto cresce l’incertezza tra chi sta pianificando le vacanze. I primi segnali si vedono già nel settore: alcune compagnie aeree stanno rivedendo i programmi. La scandinava Sas ha annunciato la cancellazione di circa mille voli, una decisione legata all’aumento dei costi del carburante. Il tema delle scorte resta centrale. Il direttore dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, Fatih Birol, ha recentemente indicato che l’Europa dispone di riserve di carburante per aerei sufficienti per circa sei settimane, definendo il quadro globale particolarmente delicato.

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