Libano, soldato israeliano distrugge statua di Gesù e scoppia la polemica

Un soldato israeliano ha distrutto una statua di Gesù nel sud del Libano, gesto ripreso in un video diffuso online. L’episodio ha spinto il governo israeliano a condannare pubblicamente l’accaduto e avviare un’indagine interna.

Un militare delle Forze di Difesa Israeliane è finito al centro di un caso diplomatico dopo aver danneggiato una statua di Gesù nel sud del Libano. Il gesto è stato filmato e diffuso sui social, dove si vede il soldato colpire la scultura fino a decapitarla.

Le immagini, diventate rapidamente virali, sono state verificate dalle stesse autorità israeliane, che ne hanno confermato l’autenticità. Subito dopo la diffusione del video, è arrivata la presa di posizione ufficiale del governo.

Il ministro degli Esteri Gideon Sa'ar ha definito l’episodio “grave e vergognoso”, prendendo le distanze da quanto accaduto. Ha parlato di un comportamento inaccettabile, lontano dai principi che guidano l’esercito israeliano.

Sa’ar ha inoltre riconosciuto la sensibilità del gesto, rivolgendosi direttamente ai fedeli cristiani. Ha espresso rammarico per quanto accaduto e ha assicurato che l’episodio non rappresenta i valori dello Stato.

Indagine aperta e possibili sanzioni

Le Idf hanno avviato un’indagine interna per chiarire le responsabilità e valutare eventuali provvedimenti disciplinari. Secondo quanto riferito, l’esercito ha già condannato l’azione del soldato coinvolto.

Il ministro ha sottolineato la necessità di adottare misure severe nei confronti di chi si è reso responsabile del gesto. L’obiettivo è evitare che episodi simili possano ripetersi e ribadire il rispetto per i simboli religiosi.