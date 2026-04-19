Buddy assunto in ufficio come anti stress, il compenso del cane sorprende i colleghi

Buddy è stato assunto in una società di consulenza in Svezia per ridurre lo stress tra i dipendenti. Il cane, dopo un periodo di prova riuscito, è diventato presenza fissa in ufficio con un ruolo preciso e molto apprezzato.

In una società di consulenza con sede in Svezia è arrivato un nuovo dipendente decisamente fuori dal comune. Si chiama Buddy, ha quattro zampe e un compito ben definito: contribuire a rendere l’ambiente di lavoro più sereno. Dopo una fase di prova, l’azienda ha deciso di inserirlo stabilmente tra il personale.

Ogni mattina il cane si presenta puntuale, gira tra le scrivanie e si ferma accanto ai colleghi in cerca di attenzioni. Il suo comportamento ha modificato le abitudini quotidiane: le pause sono più frequenti e l’atmosfera durante le riunioni appare meno tesa. Alcuni dipendenti raccontano che anche le comunicazioni interne risultano più distese da quando è presente.

Un ruolo pensato per il benessere dei dipendenti

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’azienda di puntare sul benessere sul lavoro, seguendo studi che collegano la presenza di animali domestici a una riduzione dello stress e a un miglioramento della produttività. Buddy è diventato così parte integrante della routine quotidiana.

Al posto di uno stipendio tradizionale, il cane riceve crocchette di qualità, snack come premio e una cuccia sistemata vicino alla reception. Non manca un badge aziendale con nome e foto, dettaglio che ha attirato l’attenzione sui social.

Le immagini e i racconti della sua giornata tipo hanno iniziato a circolare online, alimentando curiosità e commenti. C’è chi propone di adottare soluzioni simili anche in altre aziende e chi ironizza sulla presenza di un collega sempre disponibile e mai fonte di conflitti.