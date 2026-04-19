Giacomo Bongiorni ucciso a Massa, il racconto degli amici e il dramma del figlio presente

Giacomo Bongiorni è morto a Massa dopo un’aggressione nata da un rimprovero a un gruppo di ragazzi. Aveva richiamato chi stava danneggiando una vetrina davanti al figlio, presente alla scena e ora sotto assistenza psicologica.

La sera dell’aggressione, Giacomo Bongiorni si trovava in piazza Palma insieme a familiari e amici. Era uscito per una cena informale quando ha notato alcuni giovani intenti a lanciare bottiglie contro una vetrina. Si è avvicinato e, con tono pacato, ha chiesto di smettere. Da quel momento la situazione è precipitata: lui e il fratello Gabriele sarebbero stati accerchiati e colpiti ripetutamente.

Le ferite riportate si sono rivelate fatali. A raccontarlo è stata la compagna Sara, che ha parlato di una morte causata dalle percosse. Il fatto è avvenuto in pochi istanti, senza possibilità di difesa. La dinamica ha lasciato sgomenti amici e conoscenti, che ancora faticano a ricostruire con lucidità quanto accaduto.

La notizia è arrivata il mattino seguente, con una telefonata che ha spezzato la quotidianità. «Sei seduto? Hanno ammazzato Giacomo», si è sentito dire un amico. Parole che hanno segnato l’inizio di giorni segnati da dolore e incredulità, condivisi da un’intera comunità.

Chi lo conosceva lo descrive come una persona semplice, cresciuta con regole chiare e rispetto per gli altri. «Ha fatto quello che gli è stato insegnato fin da piccolo», racconta un amico, sottolineando come il suo gesto fosse dettato dall’educazione e dalla volontà di dare un esempio al figlio.

Il figlio presente durante l’aggressione e il trauma

Il bambino era con lui al momento dell’attacco. Ha assistito alla scena e ha chiamato il padre mentre era a terra, chiedendogli di rialzarsi. Dopo l’episodio è stato ricoverato e seguito da specialisti, sottoposto anche a sedazione per affrontare il trauma. La sua condizione è diventata uno degli aspetti più dolorosi della vicenda.

Tra gli amici emerge anche rabbia per quanto accaduto. C’è chi si chiede perché un gesto normale, come intervenire davanti a un atto vandalico, debba trasformarsi in un rischio mortale. «Siamo nella nostra città, perché dovremmo restare in silenzio?», è lo sfogo di chi conosceva Giacomo.

Durante il racconto televisivo, il giornalista Salvo Sottile ha richiamato l’attenzione sulle conseguenze di episodi simili, soprattutto per i più giovani. Ha parlato di una distanza crescente tra adulti e adolescenti, con una perdita di riferimenti e di rispetto verso l’autorità.

Il dibattito si è poi spostato anche sul tema delle responsabilità e delle sanzioni. Secondo Sottile, serve una risposta più dura nei confronti dei minori coinvolti in episodi gravi, considerando la gravità di quanto accaduto, con un uomo ucciso davanti al proprio figlio.

A chiudere il racconto resta il ricordo di una vita interrotta. Giacomo avrebbe dovuto sposarsi a luglio con Sara. Un progetto rimasto sospeso, insieme a una quotidianità che si è spezzata in pochi minuti.