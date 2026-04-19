Stipendi nel 2026, aumenti limitati con inflazione e guerra che frenano la crescita

Banca d’Italia prevede salari fermi nel 2026 per effetto dell’inflazione legata ai conflitti e ai rincari energetici, con aumenti limitati nonostante la crescita dei prezzi e il rallentamento dell’economia

Nel 2026 le retribuzioni difficilmente cresceranno in modo significativo. Secondo la Banca d’Italia, il numero ridotto di contratti da rinnovare e l’assenza diffusa di meccanismi automatici di adeguamento all’inflazione rendono improbabile un recupero del potere d’acquisto perso negli ultimi anni.

Nei pochi casi in cui esistono clausole di indicizzazione, queste si basano su indici dei prezzi che escludono i beni energetici importati, limitando l’impatto degli aumenti. Già tra l’autunno e i primi mesi dell’anno, gli stipendi avevano mostrato una crescita contenuta.

Il quadro economico resta condizionato dal conflitto in Medio Oriente. La durata della guerra e l’incertezza sui mercati energetici pesano sulle prospettive italiane ed europee. Le stime indicano per il 2026 una crescita del Pil pari allo 0,5%, che potrebbe azzerarsi in caso di prezzi elevati del petrolio per un periodo prolungato.

Nel primo trimestre, il rincaro dell’energia ha inciso sulla spesa delle famiglie, frenando i consumi. Allo stesso tempo, il clima di incertezza potrebbe spingere le banche a ridurre la concessione di credito, con effetti diretti su investimenti e attività economica.

I prezzi dei carburanti hanno già risentito dell’aumento dei costi energetici, mentre le tariffe di luce e gas non hanno ancora registrato variazioni rilevanti. Per il 2026 si prevede un’inflazione al 2,6%, destinata a scendere sotto il 2% negli anni successivi. In uno scenario più critico, però, i prezzi potrebbero salire molto di più nei prossimi anni.

Energia cara e rischi per export e industria

Il prolungarsi di prezzi energetici elevati avrebbe conseguenze anche sulla competitività delle imprese italiane, soprattutto nei settori ad alto consumo di energia come chimica, metallurgia, carta e lavorazione dei minerali, che rappresentano circa il 16% dell’export nazionale.

I rapporti commerciali con i Paesi del Golfo restano rilevanti. Nel 2025 quell’area ha assorbito circa il 4% delle esportazioni italiane, composte in gran parte da macchinari e prodotti in metallo, oltre a beni alimentari, moda e farmaceutica. Le importazioni non energetiche da quei Paesi restano invece marginali.

Nel settore dei servizi, il saldo è negativo a causa dei trasporti, ma diventa positivo se si esclude questa voce, grazie soprattutto al turismo internazionale che rappresenta una quota crescente delle entrate.

La crescita economica ha rallentato nei primi mesi dell’anno rispetto alla fine del 2025, pur restando positiva. Il contributo maggiore è arrivato dai servizi, in particolare quelli legati alle imprese, mentre i Giochi olimpici invernali hanno favorito l’afflusso di turisti e l’aumento dei voli internazionali.

Gli investimenti hanno mostrato una fase di stallo, con la spinta delle transizioni digitale ed energetica che ha compensato la debolezza del settore immobiliare. La domanda estera ha invece sostenuto la crescita grazie all’aumento delle esportazioni.

La produzione industriale è tornata a calare nel primo trimestre, dopo il recupero registrato in autunno. Il rialzo dei costi energetici e il peggioramento delle prospettive di domanda, soprattutto dalla fine di febbraio, rischiano di incidere ulteriormente sui livelli produttivi e sui piani di investimento delle imprese.