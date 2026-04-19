Bambina di 11 mesi ingerisce ketamina a Guidonia Montecelio, è grave

Una bambina di 11 mesi è in condizioni critiche dopo aver ingerito ketamina trovata in un box per bambini a Guidonia Montecelio. L’episodio è avvenuto durante una visita della madre a casa di amici in un alloggio popolare.

Una bambina di 11 mesi è ricoverata in prognosi riservata al Policlinico Gemelli di Roma dopo aver ingerito una dose di ketamina. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato 18 aprile, intorno alle 16, in un appartamento di edilizia popolare nel quartiere Albuccione, a Guidonia Montecelio.

Secondo quanto ricostruito, la madre si trovava a casa di una coppia di amici per una visita. La piccola era stata sistemata all’interno di un box insieme al figlio dei proprietari dell’abitazione. Proprio lì avrebbe trovato e ingerito la sostanza stupefacente, rimasta incustodita.

L’allarme è scattato quando la donna ha visto la figlia priva di sensi. Subito sono stati chiamati i soccorsi e la bambina è stata trasportata d’urgenza in ospedale con l’eliambulanza, dove è stata ricoverata in condizioni molto gravi.

Accertamenti della polizia e persone denunciate

Gli agenti del commissariato di Tivoli sono intervenuti nell’abitazione per effettuare rilievi e perquisizioni, proseguite fino a tarda sera. Durante gli accertamenti, i padroni di casa hanno riferito che la ketamina potrebbe appartenere a un conoscente che era stato ospitato la sera precedente.

Al termine delle verifiche, la Polizia di Stato ha denunciato la madre della bambina e la coppia di amici con l’ipotesi di lesioni personali colpose. Gli investigatori stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica e verificare le responsabilità di quanto accaduto.