Meloni avverte gli anarchici dopo gli scontri a Roma e difende le forze dell'ordine

Giorgia Meloni interviene dopo gli scontri a Roma e avverte chi usa la violenza per intimidire lo Stato. Un funzionario di polizia è rimasto ferito durante il corteo anarchico per Alfredo Cospito.

“Chi pensa di piegare lo Stato con la violenza non ci riuscirà”. È il messaggio lanciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo gli scontri avvenuti a Roma durante una manifestazione organizzata da gruppi anarchici in sostegno di Alfredo Cospito.

Nel corso del corteo, un funzionario della Polizia di Stato è stato colpito da una bottiglia di vetro. La premier ha espresso vicinanza all’agente ferito e ha ribadito il sostegno dell’esecutivo alle forze dell’ordine, assicurando che il governo non farà passi indietro di fronte a episodi di violenza e disordini.

Il ministro Piantedosi contatta il funzionario ferito

Anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è intervenuto sulla vicenda. Ha raccontato di aver parlato telefonicamente con il vice dirigente della Digos Francesco Romano, rimasto ferito mentre era impegnato nei servizi di ordine pubblico.

Piantedosi ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente dagli agenti, sottolineando il loro ruolo nel garantire sicurezza e rispetto delle regole. Ha inoltre annunciato l’intenzione di incontrare presto Romano al Viminale per manifestargli personalmente la propria stima.

Secondo il ministro, gli episodi di violenza che si verificano durante alcune manifestazioni rendono ancora più evidente il valore del lavoro delle forze di polizia, impegnate a tutelare i cittadini e la convivenza civile.