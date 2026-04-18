Cossombrato, uccide ex moglie e compagno e si lancia dalla torre del castello

Astrit Koni ha ucciso l’ex moglie e il suo compagno per gelosia a Cossombrato, nell’Astigiano, colpendoli con una roncola prima di togliersi la vita lanciandosi dalla torre del castello dove lavorava.

Tragedia a Cossombrato, piccolo centro dell’Astigiano, dove un uomo ha assassinato l’ex moglie e il suo nuovo compagno prima di suicidarsi. Il responsabile è Astrit Koni, 59 anni, conosciuto in paese come Arturo e impiegato come giardiniere. Le vittime sono l’ex moglie Drita Koni e il suo attuale partner. Tutti e tre, di origine albanese, vivevano in Italia da circa vent’anni.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, all’origine del gesto ci sarebbe una forte gelosia. L’uomo avrebbe raggiunto la coppia in un’area di campagna e li avrebbe colpiti mortalmente con una roncola. I corpi sono stati rinvenuti in un fosso, a poca distanza l’uno dall’altro, nei pressi di un terreno con alveari di cui la coppia si occupava.

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L’allarme è scattato grazie al fratello della donna, preoccupato per l’assenza di notizie. Le ricerche hanno portato al ritrovamento dei due cadaveri nella tarda mattinata. Accanto ai corpi è stato individuato anche l’attrezzo agricolo utilizzato per l’aggressione.

Dopo il duplice omicidio, Koni si sarebbe diretto verso il castello del paese, dove aveva accesso per motivi di lavoro. Nella notte si è lasciato cadere dalla torre, ponendo fine alla propria vita. Il suo corpo è stato il primo a essere scoperto dai militari, dando il via alle indagini che hanno poi chiarito la sequenza dei fatti.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo nel dettaglio ogni fase dell’accaduto per confermare la dinamica e accertare eventuali ulteriori elementi utili all’inchiesta. La vicenda ha profondamente colpito la comunità locale, dove l’uomo era conosciuto come un lavoratore assiduo.