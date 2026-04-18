Garlasco, relazione Racis su Andrea Sempio tra accuse e difesa

Andrea Sempio torna al centro del caso Garlasco dopo una relazione tecnica del Racis che ne descrive il carattere e i rapporti personali, riaprendo il confronto tra accusa e difesa con nuovi elementi emersi durante una trasmissione televisiva.

Nuovi dettagli sul delitto di Garlasco emergono da una consulenza tecnica del Racis, il reparto dei Carabinieri specializzato in indagini scientifiche, che ha analizzato il profilo di Andrea Sempio. Le informazioni sono state rese note durante una puntata del programma televisivo Quarto Grado, riportando l’attenzione su uno dei casi più discussi degli ultimi anni.

Secondo quanto riportato, nella relazione si descriverebbe Sempio come una persona dotata di una spiccata capacità di mentire. Nel documento si farebbe riferimento anche a difficoltà nei rapporti con le donne, indicando un quadro personale ritenuto problematico dagli esperti incaricati dell’analisi.

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Nel corso della trasmissione è stato spiegato che Sempio non avrebbe mai avuto relazioni sentimentali durature. Lo stesso interessato avrebbe però sempre sostenuto di aver mantenuto buoni rapporti di amicizia con tutte le donne conosciute, respingendo le interpretazioni contenute nella consulenza.

La relazione del Racis rappresenta solo uno degli approfondimenti raccolti dalla procura nell’ambito delle indagini. Si tratta di una delle diverse perizie tecniche messe insieme negli ultimi mesi per delineare ogni aspetto utile alla ricostruzione dei fatti.

In studio è intervenuta anche l’avvocata Angela Taccia, legale di Sempio, che ha contestato la diffusione di queste informazioni. La difesa ha sottolineato come, a suo avviso, le indiscrezioni emerse finora siano sempre state sfavorevoli all’indagato, ribadendo la posizione del proprio assistito anche riguardo alla sua vita privata.