Omicidio a Torre Canne, 41enne ucciso in casa durante una lite

Eros Rossi è stato ucciso durante una lite nella sua abitazione a Torre Canne mentre era ai domiciliari per droga. Il 41enne è stato colpito più volte con un cacciavite, il presunto aggressore ha confessato ai carabinieri.

Un uomo di 41 anni, Eros Rossi, è stato trovato senza vita nella notte all’interno della sua abitazione a Torre Canne, frazione di Fasano, in provincia di Brindisi. L’aggressione si è verificata nella villetta dove la vittima stava scontando gli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, il 41enne sarebbe stato colpito ripetutamente con un cacciavite al termine di una lite degenerata in violenza. L’uomo che avrebbe commesso l’omicidio, Teodoro Cavaliere, 39 anni, anche lui di Brindisi, è stato fermato poco dopo.

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È stato lo stesso presunto aggressore a contattare la centrale operativa dei carabinieri, ammettendo quanto accaduto. I militari sono intervenuti rapidamente sul posto, bloccando l’uomo e avviando i primi accertamenti nell’abitazione lungo la Strada Provinciale 90.

Le indagini sono seguite dai carabinieri della compagnia di Fasano e dal nucleo investigativo di Brindisi, con il coordinamento della procura. Sul luogo del delitto è arrivata anche la pm Sofia Putignani, che ha supervisionato le operazioni iniziali e i rilievi tecnici.

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire le ragioni che hanno portato allo scontro tra i due uomini, che si conoscevano. L’arma utilizzata e la dinamica precisa dell’aggressione sono ancora oggetto di accertamenti. Cavaliere è stato portato in caserma e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.