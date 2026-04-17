Oscar Schmidt morto a 68 anni, addio alla leggenda del basket e protagonista con la Juve Caserta

Oscar Schmidt è morto a 68 anni dopo una lunga malattia, lasciando il basket mondiale senza una delle sue icone. L’ex campione brasiliano, protagonista anche in Italia, aveva scritto pagine memorabili con la Juve Caserta.

Oscar Schmidt, simbolo del basket internazionale, è morto a 68 anni dopo una lunga malattia. Ricoverato in ospedale, l’ex campione brasiliano si è spento nelle ultime ore, come riportato dai media locali.

Considerato uno dei più grandi giocatori nella storia del suo Paese, Schmidt è stato anche l’unico brasiliano inserito nella Hall of Fame dell’Nba. La sua carriera si è sviluppata tra Sudamerica ed Europa, con tappe importanti anche nel campionato italiano.

Leggi anche: Morto Rick Davies, fondatore dei Supertramp: addio alla leggenda del rock a 81 anni

In Italia ha lasciato il segno soprattutto con la Juve Caserta, diventando un punto di riferimento per il club e per i tifosi. Indimenticabile la conquista della Coppa Italia nel 1998, uno dei momenti più significativi della sua esperienza nel nostro Paese.

Nel corso della carriera ha vestito anche la maglia di Pavia in Serie A, dimostrando qualità tecniche e una straordinaria capacità realizzativa che lo hanno reso celebre a livello internazionale.

Con la nazionale brasiliana ha partecipato a cinque edizioni dei Giochi Olimpici, indossando a lungo la maglia verdeoro e diventando una figura centrale per il movimento cestistico del Brasile.