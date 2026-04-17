Roma, esalazioni dalla piscina in hotel del centro causano intossicazioni

A Roma diverse persone sono rimaste intossicate dopo esalazioni dalla piscina di un hotel in centro. L’episodio nel pomeriggio in piazza Augusto Imperatore ha coinvolto soprattutto lavoratori della struttura, soccorsi dal 118.

Un intervento di emergenza è scattato nel pomeriggio nel cuore di Roma, dove una fuoriuscita di sostanze dalla piscina di un albergo ha provocato intossicazioni tra presenti e personale. L’episodio si è verificato intorno alle 16 all’interno del Bulgari Hotel, in piazza Augusto Imperatore.

Una decina di persone ha accusato malori e ha richiesto assistenza medica. Sul posto sono arrivati rapidamente gli operatori del 118 insieme ai carabinieri e agli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno coordinato le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

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Tra gli intossicati figurano soprattutto dipendenti della struttura alberghiera. Alcuni sono stati trasportati in diversi ospedali cittadini per ulteriori controlli, mentre altri hanno ricevuto cure direttamente sul posto.

Per consentire le operazioni e limitare i rischi, la polizia locale ha disposto la chiusura temporanea di alcune strade del centro. In particolare è stata interdetta via della Frezza nel tratto tra via del Corso e via di Ripetta, oltre a via di Ripetta fino a piazza Augusto Imperatore.