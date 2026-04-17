Dungeon Masters, la serie ufficiale di Dungeons & Dragons debutta il 22 aprile su YouTube

Wizards of the Coast annuncia Dungeon Masters, nuova serie dedicata a Dungeons & Dragons, nata per portare il gioco oltre il tavolo con episodi girati e un cast di attori noti. Il debutto è fissato al 22 aprile su YouTube.

Wizards of the Coast amplia l’universo di Dungeons & Dragons con una produzione pensata per il pubblico digitale. La nuova serie Dungeon Masters arriverà online il 22 aprile 2026 e proporrà sessioni di gioco filmate, con un taglio narrativo e visivo studiato per rendere le partite più accessibili e dinamiche anche per chi non conosce il gioco di ruolo.

Alla guida della campagna ci sarà Jasmine Bhullar, nel ruolo di Dungeon Master, già conosciuta tra gli appassionati per altri progetti legati al mondo del gioco. Accanto a lei un gruppo di interpreti provenienti da cinema e videogiochi, tra cui Neil Newbon e Devora Wilde, volti legati al successo di Baldur’s Gate III, insieme all’attore Christian Navarro e a Mayanna Berrin.

Leggi anche: Dungeons & Dragons dal 15 marzo su OnePodcast

La prima storia porterà i protagonisti a Ravenloft, ambientazione caratterizzata da atmosfere cupe e suggestioni horror. L’arco narrativo fungerà anche da introduzione a un nuovo manuale in uscita il 16 giugno, ampliando così il legame tra la serie e i contenuti ufficiali del gioco.

Ogni episodio sarà collegato alla piattaforma digitale D&D Beyond, dove gli utenti potranno accedere alle stesse avventure viste in streaming e replicarle nelle proprie sessioni. Questo collegamento diretto punta a coinvolgere il pubblico, trasformando la visione in esperienza di gioco concreta.

La produzione è accompagnata da una colonna sonora originale composta da David Arkenstone, musicista candidato ai Grammy con esperienza nel settore audiovisivo. Le musiche sono state realizzate per sostenere il ritmo delle partite e rafforzare l’atmosfera narrativa degli episodi.

Il debutto sarà proposto con due episodi pubblicati nella notte tra il 22 e il 23 aprile, alle 3:30 italiane. Le puntate successive seguiranno una programmazione settimanale sul canale YouTube ufficiale di Dungeons & Dragons.