Benzina e diesel in calo oggi 17 aprile, prezzi giù alla pompa in Italia

I prezzi di benzina e diesel calano ancora nonostante l’aumento del petrolio, con ribassi registrati alla pompa su tutta la rete italiana e ulteriori riduzioni applicate da alcune compagnie.

Nuova discesa per i prezzi medi dei carburanti in Italia nella giornata di venerdì 17 aprile. Benzina e diesel registrano un ulteriore ribasso alla pompa, anche se le quotazioni internazionali del petrolio sono tornate a salire per il secondo giorno consecutivo.

Sulla rete stradale, la benzina in modalità self service scende a 1,769 euro al litro, con una riduzione di 4 millesimi rispetto al giorno precedente. Il gasolio cala più nettamente, attestandosi a 2,124 euro al litro, in diminuzione di 10 millesimi. Restano stabili invece i prezzi del Gpl a 0,795 euro al litro, mentre il metano registra un leggero calo a 1,581 euro al chilo.

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Anche in autostrada si osserva lo stesso andamento. La benzina self si posiziona a 1,803 euro al litro, mentre il diesel scende a 2,161 euro. Il Gpl registra un lieve aumento arrivando a 0,901 euro al litro, mentre il metano resta fermo a 1,592 euro al chilo.

Le variazioni sono influenzate anche dalle decisioni delle compagnie. Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Interventi più marcati sul diesel da parte di Q8, con un taglio di tre centesimi, e di Tamoil, che ha abbassato di due centesimi.

Guardando alle medie rilevate su circa 20mila impianti tra rete urbana e autostradale, la benzina self si attesta a 1,774 euro al litro, con valori simili tra compagnie e pompe indipendenti. Il diesel self si colloca a 2,135 euro al litro. Più alti i prezzi in modalità servito, con la benzina a 1,910 euro al litro e il gasolio a 2,272 euro.

Nel dettaglio per marchio, sulla benzina self service i valori oscillano tra 1,771 e 1,779 euro al litro tra i principali operatori. Per il diesel self si va da 2,113 a 2,158 euro al litro, con differenze più evidenti tra le varie compagnie soprattutto nella modalità servito.