Jovanotti e il fratello Bernardo il rifiuto che lo spinse verso lo sport

Bernardo Cherubini racconta che Jovanotti iniziò a dimagrire dopo una delusione amorosa legata al fratello, trovando nello sport una nuova motivazione. L’episodio risale all’adolescenza, tra cotte e insicurezze.

Bernardo Cherubini ha riportato alla memoria un episodio giovanile che riguarda il fratello Lorenzo, conosciuto dal pubblico come Jovanotti. Durante un intervento televisivo ha ripercorso gli anni dell’adolescenza, segnati da innamoramenti frequenti e da una forte complicità tra i due.

In quel periodo, ha raccontato, i due fratelli condividevano esperienze e confidenze sentimentali, tra primi approcci e cotte che cambiavano rapidamente. Bernardo si considerava una sorta di guida, dispensando consigli su come conquistare le ragazze e affrontare le delusioni.

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Tra i ricordi più vividi c’è quello legato a una ragazza, Paola, che rifiutò Lorenzo. Il motivo, secondo il racconto, era legato all’aspetto fisico: Bernardo, impegnato nella lotta greco-romana, appariva più atletico e muscoloso, qualità che colpirono la ragazza.

La reazione del fratello maggiore fu immediata. Cercò di ridimensionare l’accaduto, invitando Lorenzo a non dare troppo peso al rifiuto e a guardare oltre. Quella delusione, però, ebbe un effetto diverso da quanto previsto.

Il giorno successivo, infatti, Lorenzo decise di seguire il fratello negli allenamenti. Da quel momento iniziò a frequentare la palestra con costanza, sviluppando un interesse crescente per l’attività fisica e cambiando progressivamente le proprie abitudini quotidiane.