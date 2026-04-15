Luca Spada accusato di sei omicidi, minacce choc alla compagna e al figlio

Luca Spada è accusato di sei omicidi e, mentre affronta l’interrogatorio, la sua compagna denuncia minacce contro il figlio di un anno ricevute sui social e sul lavoro, con messaggi violenti e intimidazioni dirette.

Luca Spada, autista di ambulanze arrestato a Forlì con l’accusa di aver provocato la morte di sei pazienti, è comparso davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia. La difesa, rappresentata dall’avvocato Marco Martines, ha contestato il valore delle intercettazioni in cui l’uomo avrebbe parlato di “fare dei morti”, sostenendo che si tratti di espressioni legate a un linguaggio di lavoro e non di ammissioni.

Secondo il legale, quelle frasi non descrivono la persona assistita e non possono essere considerate prova di colpevolezza. La linea difensiva resta netta: Spada si dichiara estraneo ai fatti e intende dimostrare la propria innocenza nelle sedi giudiziarie.

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Mentre l’inchiesta procede, la vicenda ha avuto ripercussioni anche fuori dal tribunale. La compagna dell’indagato, che non risulta coinvolta nelle indagini, ha denunciato una serie di atti intimidatori ricevuti negli ultimi giorni. Telefonate e messaggi minatori sono arrivati sia sul posto di lavoro sia attraverso i social network.

Il legale della donna, Daniele Mezzacapo, ha parlato di una situazione grave, segnata da minacce esplicite rivolte anche al figlio della coppia, un bambino di appena un anno. In uno dei messaggi comparsi su Instagram, qualcuno ha scritto che avrebbe fatto al piccolo ciò che sarebbe stato fatto dalle persone coinvolte nella vicenda, parole che hanno spinto la donna a rivolgersi alle autorità.

La denuncia ha aperto un nuovo fronte: oltre alle indagini sui presunti omicidi, gli inquirenti stanno ora cercando di identificare gli autori delle minacce contro la famiglia, ritenute particolarmente pesanti sia per il contenuto sia per il bersaglio, un bambino in tenera età.