Emergent presenta Wingman, l'assistente autonomo che gestisce lavoro e attività digitali

Emergent lancia Wingman, un agente autonomo pensato per ridurre il carico di lavoro quotidiano automatizzando attività ripetitive. Il sistema opera nelle app più usate e interviene solo quando necessario, con controllo diretto dell’utente.

Il 15 aprile 2026 a San Francisco, Emergent ha annunciato Wingman, un agente digitale progettato per affiancare professionisti e aziende nella gestione delle attività quotidiane. Il sistema nasce all’interno della piattaforma di sviluppo software dell’azienda, già utilizzata da milioni di utenti nel mondo.

Wingman può svolgere compiti diversi, dalla gestione dei social media al supporto commerciale, fino all’analisi dei dati e alla selezione del personale. L’obiettivo è alleggerire il lavoro operativo, permettendo agli utenti di delegare attività ripetitive a un sistema sempre attivo.

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La piattaforma consente di utilizzare più agenti contemporaneamente, ognuno con una funzione specifica. Wingman può organizzare appuntamenti, monitorare comunicazioni e intervenire su flussi di lavoro già esistenti, integrandosi con strumenti utilizzati ogni giorno.

Secondo il co-fondatore Mukund Jha, il problema principale per molti professionisti non è la mancanza di produttività, ma la quantità di attività minori da gestire. Wingman è stato sviluppato per operare in background e ridurre questo carico senza richiedere competenze tecniche.

Il sistema distingue tra operazioni semplici e azioni più delicate. Le attività a basso impatto vengono eseguite automaticamente, mentre per interventi più rilevanti, come l’invio di comunicazioni importanti o modifiche a dati sensibili, viene richiesta una conferma esplicita.

Wingman funziona direttamente all’interno di applicazioni di messaggistica come WhatsApp, Telegram e iMessage. Può attivarsi su richiesta, su base programmata o in risposta a eventi specifici, mantenendo una presenza continua senza bisogno di interventi costanti.

L’accesso avviene tramite login ai servizi già in uso, tra cui email, calendari digitali, piattaforme di comunicazione e sistemi CRM. Integrazione e utilizzo non richiedono configurazioni tecniche complesse, rendendo il sistema accessibile anche a chi non ha competenze di sviluppo.

Nel tempo Wingman memorizza preferenze, abitudini e informazioni operative, migliorando la qualità delle risposte e riducendo la necessità di istruzioni ripetute. Il comportamento dell’agente può essere adattato, così da rispecchiare il modo di lavorare dell’utente e diventare parte integrante delle attività quotidiane.