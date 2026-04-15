Harry racconta la terapia prima dei figli e le difficoltà dei primi giorni da padre

Il principe Harry ha raccontato di aver intrapreso un percorso terapeutico prima di diventare padre per affrontare il passato e prepararsi alla nascita dei figli, condividendo l’esperienza durante un evento a Melbourne dedicato alla salute maschile.

Il Principe Harry ha parlato apertamente del suo percorso personale durante una tappa a Melbourne, in Australia, spiegando di aver iniziato la terapia prima della nascita dei suoi figli per arrivare più preparato al ruolo di padre.

L’intervento è avvenuto nell’ambito di un incontro organizzato da Movember, iniziativa nata nel 2003 proprio in Australia per sensibilizzare sui temi della salute maschile, compresi gli aspetti psicologici legati alla paternità.

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Il duca di Sussex, oggi 41enne, ha spiegato di aver scelto di lavorare su sé stesso prima dell’arrivo di Archie, oggi sei anni, e della sorella Lilibet, di quattro. Ha raccontato di aver sentito la necessità di affrontare questioni irrisolte del passato per poter essere presente in modo più consapevole nella vita dei suoi figli.

Durante il confronto con lo specialista Zac Seidler, responsabile della ricerca sulla salute maschile per Movember, Harry ha ricordato anche un consiglio ricevuto dal suo terapeuta poco prima della nascita del primogenito, ovvero prestare attenzione alle proprie emozioni nei primi giorni dopo il parto.

Proprio in quel momento, ha ammesso, ha provato una sensazione di distacco. Mentre la moglie era impegnata nel parto, lui si è sentito spettatore di un evento che la coinvolgeva in prima persona, senza riuscire subito a trovare il proprio spazio.

Nel suo intervento ha voluto rivolgersi direttamente ai padri e a chi si prepara a diventarlo, invitandoli a non sentirsi isolati davanti alle difficoltà. Ha descritto la genitorialità come un’esperienza intensa e disordinata, fatta di emozioni contrastanti, sottolineando l’importanza di non giudicarsi durante questo percorso.